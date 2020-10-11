بريطانيا
الأحد 11 أكتوبر 2020 15:03

ضرَب الأم وجرها في الشارع.. شاهد: لحظة سرقة سيارة بداخلها 3 أطفال

لقطة من الحادث الذي وثقته كاميرات المراقبة
مواقع التواصل
التقطت كاميرات المراقبة لقطات مرعبة، ترصد لحظة سحب لص لأم من سيارتها بالقوة وجرها في الشارع، والفرار بالسيارة رغم وجود بناتها الثلاث الصغيرات في المقعد الخلفي.

وتم استدعاء شرطة غرب يوركشاير شمال شرقي بريطانيا، بعد ورود تقارير عن سرقة السيارة، على طريق أرملي ريدج في ليدز يوم السبت.

وتظهر كاميرات المراقبة، اثنين من اللصوص ينقضان على المرأة، التي يُعتقد أنها في الأربعينيات من عمرها، في وضح النهار وهي جالسة في سيارتها على طريق مزدحم مع بناتها الثلاث، في سن الرابعة والخامسة والسابعة.

وقام أحد اللصوص بفتح باب السيارة بالقوة، وجر الأم إلى الشارع، وظهرت المرأة وهي ترفع ذراعيها لحماية نفسها، بينما انقض عليها اللص محاولا العبور إلى السيارة.

وظهر لص آخر، يرتدي قناعًا للوجه، وهو يركب في الكرسي المجاور إلى جانب زميله، داخل السيارة وهي من نوع "فورد كوجا" سوداء اللون.

ثم عاودت الأم الوقوف على قدميها وتمسكت بباب سيارتها في محاولة يائسة لمنع اللصين من الهروب مع أطفالها الذين ما زالوا جالسين في الخلف.

لكن السارق استطاع دفعها وإغلاق الباب بسرعة وقطع الطريق، بينما تصرخ الأم طالبة المساعدة من المارة.

وأكدت الشرطة أن اللصين توقفوا بعد ذلك بقليل وتركوا البنات الثلاث في شارع قريب بمنطقة بيزلي تيراس. وتم العثور عليهن بسرعة بأمان وبصحة جيدة، كما تم العثور على السيارة محترقة بعد ساعة.

وألقت شرطة ليدز القبض على رجلين وامرأتين واتهمتهم، بالسرقة والاختطاف والتآمر وإحراق السيارة والقيادة دون رخصة، ومثلوا جميعًا أمام المحكمة.

المصدر
ديلي ميل

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