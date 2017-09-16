تايلاند
السبت 16 سبتمبر 2017 15:12

ضريبة "الخطيئة" تدخل حيز التنفيذ في تايلاند

غيتي
دخلت ما يطلق عليها "ضريبة الخطيئة" في تايلاند حيز التنفيذ السبت والتي وافقت عليها الحكومة الشهر الماضي.

وستطبق الضريبة الجديدة على سلع مثل السجائر والمشروبات الكحولية، كما تتضمن فرض رسوم على دخول النوادي الليلية، وعلى المنازل والسيارات الفخمة والعطور.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن هناك نقصا في منتجات كالسجائر والكحوليات نتيجة لتخزينها.

وسينتج عن الضريبة زيادة في الأسعار تصل إلى 40% على السجائر و20% على المشروبات الكحولية بحسب ما تحتويه من الكحول.

وتقول الحكومة إن هذه الضريبة ستدفع المستهلكين إلى تناول مشروبات ذات محتوى كحولي أقل. ويقول منتقدو الضريبة إنها ستشجع الشعب على احتساء مواد جرى تخميرها على نحو غير قانوني.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
تايلاند
ضريبة
الخطيئة
السجائر
المشروبات الكحولية
سلع فاخرة

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