كرة قدم
الأحد 26 يوليو 2020 11:29

ضربة جزاء أم طرد؟ فاروق جعفر يكشف مجاملة حكام أفارقة للزمالك (فيديو)

نجم ومدرب فريق الزمالك والمنتخب المصري السابق لكرة القدم فاروق جعفر
مواقع التواصل
كشف مدرب ولاعب كرة القدم المصري السابق فاروق جعفر، "فضحية كروية" انتشرت بسرعة، بعد حديثه عن وقائع رشوة من إدارات بعض الأندية بينها الزمالك، لحكام أفارقة من أجل الفوز بالبطولات.

وفي لقاء تلفزيوني بقناة الزمالك، قال جعفر -مدرب فريق الزمالك والمنتخب المصري السابق لكرة القدم- إنه كان يجلس مع الحكام قبل المباريات الأفريقية للزمالك في فترة ثمانينيات القرن الماضي عندما كان قائدا للفريق مع بعض أعضاء الجهاز الفني.

وأضاف أن الحكم كان يخيّره بين أن يحتسب له ضربة جزاء أو أن يطرد لاعبًا من المنافسين لمساعدته فى تحقيق الفوز، وذلك مقابل أن يتسوق الحكام في متاجر بورسعيد ويأخذون كل ما يحتاجونه والنزول فى فندق فخم.

وأكد جعفر أن ذلك كان يحدث مع كل الفرق التي كانت تلعب في أفريقيا آنذاك كالأهلي والإسماعيلي و"المقاولون العرب" والمحلة. وقال إن هناك هدفًا أحرزه علي أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه.

وأشار إلى أن مصر تم مجاملتها أيضًا في إحدى مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال عام 1990، بعدما ألغى الحكم هدفًا صحيحًا للفريق المنافس وتأهل المنتخب لكأس العالم في إيطاليا آنذاك. 

هذا وقد حذفت قناة الزمالك مقطع الفيديو بعد نشره على يوتيوب ولاحقت ناشره بحجة حقوق البث، بينما أشعلت تصريحات جعفر بشأن المجاملات التحكيمية من أجل تحقيق الفوز فى المواجهات الأفريقية، وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصدرت وسوم (#فاروق_جعفر) و(#فاروق_فضح_الزمالك) و(#روقا_بطولاته_حرام) و(#روقا_والبطولات_المسروقه)، قائمة التفاعل على موقع تويتر في مصر بمئات آلاف التغريدات، خاصة من جمهور النادي الأهلي المنافس للزمالك، والتناوش حول أحقية لقب نادي القرن الأفريقي.

ولاحقًا، قال فاروق جعفر إن تصريحاته فُسرت بشكل خاطئ وإنه لم يقصد الإساءة لأي أحد، وأضاف أنه لم يتحدث على الإطلاق عن دفع أي فريق مصري أموالا لأي حكم من أجل الفوز. 

وقال "تحدثت فقط عن واقعة حضرتها بالفعل عام 79 -وللعلم الزمالك خسر تلك المباراة- وأنه يتم عرض هذا الأمر على الأندية، ولكن الأندية لا توافق. لم أقصد نهائيًا أن منتخب مصر وصل لمونديال 1990 بتدابير غير أخلاقية، لم أقل ذلك".

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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