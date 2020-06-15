مقتل جورج فلويد
الاثنين 15 يونيو 2020 09:39

ضد العنصرية.. محمد صلاح يدعم السود برسالة قوية

فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب وأفضل هدف في شهر يناير
رويترز
دعم النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، السود بعد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد صاحب الأصول الأفريقية على يد ضابط شرطة.

وكشف صلاح هداف الدوري الإنجليزي في أخر موسمين، عن رغبته في حصول الجميع على مساواة عرقية بغض النظر عن لونهم أو عقيدتهم.

وكتب محمد صلاح على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "نحن اللاعبين يجب أن نجتمع سويًا على هدف واحد وهو القضاء على التحيز العنصري تجاه أي شخص مهما كانت جنسيته أو لونه أو عقيدته".

والجمعة، أصدر لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بيانا، نشر عبر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يفيد بوضع عبارة "حياة السود مهمة" مكان أسماء اللاعبين.

وستوضع العبارة المناهضة للعنصرية مكان أسماء اللاعبين على القمصان في أول 12 مباراة بعد استئناف المسابقة، وذكرت رابطة الدوري إنها ستدعم اختيار اللاعبين "بالجلوس على ركبهم خلال المباريات".

يذكر أن حركة "حياة السود مهمة" شهدت مسيرات مناهضة للعنصرية حول بريطانيا عقب وفاة الأمريكي جورج فلويد أثناء احتجازه من قبل الشرطة.

وظهر شعار "حياة السود مهمة" عقب وفاة الأمريكي الأسود، جورج فلويد، في 25 مايو/أيار الماضي على يد الشرطي الأمريكي الأبيض ديريك شوفين بمدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

المصدر
الجزيرة مباشر
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