ضحية جديدة.. مقتل عامل مصري برصاص شاب أردني والقاهرة تتحرك
وأكدت وزارة القوى العاملة المصرية، أنها تتابع مستحقات الشاب المصري الذي قُتل بعيار ناري علي يد آخر أردني الجنسية، بينما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بالغضب مطالبة بالقصاص لأمير.
وقالت الوزارة، في بيان لها ظهر اليوم، إنها تلقت تقريرًا عاجلًا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، بشأن الحادثة، وكشف أن الجاني تم القبض عليه ويتم في الوقت الحالي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ووفق البيان، كُلّف مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الأردن، بمتابعة مستحقات القتيل والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، بالتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث، وذلك من خلال التحقيقات التي تجرى حاليا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.
وأشارت الوزارة إلى متابعة السفير المصري في الأردن والقسم القنصلي والمستشار القانوني للسفارة، لقضية الشاب القتيل لمعرفة ملابسات الحادث وما أسفرت عنه التحقيقات.
وأضافت أن رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن اتصل بأسرة القتيل، وقدم لها واجب العزاء، كما طمأنهم باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق ابنهم الفقيد.
والأسبوع الماضي، قتل مواطن سعودي مصريين اثنين من قرية البطحة التابعة لمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا في صعيد مصر، وذلك بإطلاق 3 طلقات رصاص في ظهر كل منهما، إثر خلاف بسيط في العمل.
وعبر ناشطون عن غضبهم الشديد مما حدث، وخاصة في ظل تكرار حوادث الاعتداء على المصريين في دول خليجية في الآونة الأخيرة، وطالبوا بالمشاركة في وسم للمطالبة بأخذ حق المصريين.
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بعد أيام من مقتل أثنين على يد سعودي مقتل العامل المصري أمــير سمـير أبراهـيم علي يـد شاب اردني بـطلق ناري أثر مشـاجرة انتهت باطلاق عيار ناري انهي حياة أمير رحمة الله علية وتم القاء القبض علي الجاني جمـيع من تعامل مع امير رحمة الله علية يشيد بحبة وطيبة قلبة وخدمة لاخواته المصريين pic.twitter.com/sWpVLLQYuR— عالم (@HamadaZaghlou13) August 2, 2020
مقتل العامل المصري #أمير_سمير_إبراهيم علي يـد شاب أردني بطلق ناري إثر خلاف بينهما في حي نزال وسط العاصمة الاردنية #عمان— مشاري السند 🗽 (@ALSANAD_MESHARI) August 2, 2020
وزيرة الكرامة المصرية !!!
كذلك هو حادث فردي !!#مصر #علم_الكويت #علم_الكويت_خط_أحمر#لا_لرحلات_عودة_الوافدين#لا_لرحلات_عودة_المصريين pic.twitter.com/svlEs0vxcX
شاب مصري اسمه أمير سمير إبراهيم،— مظلوم (@elmazlooma) August 2, 2020
اتقتل علي يـد شاب أردني بطلق ناري، إثر خلاف بينهما في حي نزال وسط العاصمة عمان
الموضوع أصبح ظاهرة يصعب تبرريها
الخارجية المصرية مشاركة فى الجريمة بصمتها المتواطئ pic.twitter.com/7tkbjLvuPf
مقتل الشاب المصري #أمير_سمير_ابراهيم بالرصاص في الأردن.. والسلطات المحلية تقبض على الجاني! ليه محدش اتكلم عنه ولحد امتى يستباح دم المصري في الخارج حسبي الله ونعم الوكيل والله يرحمه pic.twitter.com/nk7wxFrBFT— Bassma Saeed (@BassmaSaeed9) August 2, 2020
ويستمر مسلسل رخص— چـِــــــــــــــــــبرﯧْڵ”™ (@MANO___BEIL) August 2, 2020
دمنا جوا وبرا
وح تطلع وزيرة الهجره
تقول حادث فردي
وإعلام العار يقول راح هناك ليه
وال🐐🐐🐐يطبلوا
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مقتل العامل المصري أمير سمير إبراهيم، علي يـد شاب أردني بطلق ناري، إثر خلاف بينهما في حي نزال وسط العاصمة عمان#الاتحاد_بدايه_الثوره pic.twitter.com/S7f3ItMdTg
بعد أيام من مقتل ثنين على يد سعودي مقتل العامل المصري #أمير_سمير_إبراهيم، علي يـد شاب أردني بطلق ناري إثر خلاف بينهما في حي نزال وسط العاصمة عمان وبعدين بقى لازم يكون فيه وقفه من الدوله بجد مش يطلعوا علينا يقولوا ده حادث فردي ويخلص الموضوع على كده 😢— Guevara Elmasry✪ (@GuevaraElmasry1) August 2, 2020
مقتل شاب مصري يدعى أمير سمير إبراهيم "30 عامًا" بالرصاص على يد شاب أردني وسط العاصمة عمّان..يا جدعان والله في قانون..يعني ضرب النار دا مسموح هناك عادي..سرق ولا أغتصب ولا عمل إللي عمله..في أم قانون يحاسب..— ⏺مش عارف (@emadmustapha) August 2, 2020
الاردن كمان..طيب نقفل القوس ولا لسه في دولة تانية عايزة تقتل كام واحد مننا. pic.twitter.com/tsMmiJL1r8