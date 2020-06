ضحية جديدة.. الشرطة الأمريكية تقتل شابا أسود في محطة وقود بكاليفورنيا (فيديو)

قالت وسائل إعلام أمريكية إن شابا من أصول افريقية قتل في مدينة سان برناردينو في ولاية كالفورنيا، السبت، بعد إطلاق النار عليه من قبل الشرطة.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الشرطة اشتبهت في أن الشاب كان يحمل مسدسًا، وهو ما دفعها إلى إطلاق النار عليه.

والتقط أحد المارة مقطع فيديو للحظات التي سبقت إطلاق النار، حيث يمكن رؤية رجل يقف بالقرب من مضخة غاز، ويمكن سماع الضباط وهم يصرخون عليه مرارًا بإسقاط المسدس قبل سماع إطلاق أكثر من اثنتي عشرة طلقة نارية في تتابع سريع.

ونشرت شرطة سان برناردينو، عبر حسابها في تويتر، صورًا تظهر الشاب وهو يرفع شيئا ما في وجه رجال الأمن، قالت إنه سلاح، قبل أن تطلق عليه الرصاص عند محطة الوقود.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة في بيان إنها تلقت بلاغا حول شخص يحمل سلاحا في محطة للتزود بالوقود، وبناء على البلاغ انتقل أفراد من الشرطة إلى المكان.

This is an ongoing investigation, please see the attached photographs from this incident. (Page 4) pic.twitter.com/TqgreqK16a — San Bernardino PD (@SanBernardinoPD) June 14, 2020

وأضافت الشرطة أنها تعرفت على الشخص المعني وكان لا يزال يحمل مسدسا فاشتبك مع أحد عناصرها ليصاب بعيار ناري، نقل على أثره إلى مركز صحي في المنطقة لإسعافه لكنه توفي هناك.

يأتي ذلك بينما اشتعلت الاحتجاجات من جديد في أتلانتا بولاية جورجيا، بعد حادثة مقتل شاب من أصل أفريقي برصاص شرطي أثناء مطاردته ومحالة اعتقاله بعد شكوى منه من أحد المطاعم باستغراق الرجل في النوم داخل سيارته في الممر المخصص لتلقي الوجبات من المركبات.

The SBPD is investigating an officer involved shooting which occurred at Del Rosa Ave and Date St. On 06-13-20 at about 8:26 pm, the SBPD dispatch center received a call about a White Male Adult waiving around a handgun. (Page 1) pic.twitter.com/5aq8CxCzEh — San Bernardino PD (@SanBernardinoPD) June 14, 2020

وتسببت الحادثة باستقالة رئيسة شرطة أتلانتا، وفق ما أعلنت رئيسة بلدية هذه المدينة الواقعة جنوب الولايات المتحدة، مضيفة أن الشرطي القاتل أعفي من مهامه.

وجاءت الحادثتان المنفصلتان، بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة عقب موت جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ولا تزال العاصمة واشنطن ومدن أخرى تشهد احتجاجات يومية ضد مقتل فلويد.

Patrol Officers arrived and located a suspect matching the description, and the suspect was still carrying, what appeared to be a black handgun in his hand. An officer involved shooting occurred and the suspect was struck and was injured. (Page 2) pic.twitter.com/aE6PiWkNrp — San Bernardino PD (@SanBernardinoPD) June 14, 2020

كما تظاهر المئات أمام البيت الأبيض، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، ورفعوا لافتات تطالب بالعدالة الاجتماعية، ورددوا شعارات تندد بما وصفوها تجاوزات أفراد الشرطة.

