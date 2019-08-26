الاثنين 26 أغسطس 2019 12:41
ضحايا مدنيون بقصف على إدلب.. وخسائر للنظام في ريف اللاذقية
جدد النظام السوري وحلفاؤه هجماتهم ضد مناطق تسيطر عليها المعارضة شمال غربي سوريا، وأوقعت غارات جوية، أمس الأحد، ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال في ريف إدلب.
فيما أعلنت هيئة تحرير الشام المعارِضة، تكبيد قوات الأسد خسائر عسكرية وبشرية شمالي اللاذقية.
قصف جوي ومدفعي مكثف
- الطائرات الروسية قصفت اليوم الإثنين، بلدة إحسم، بثلاث غارات جوية.
- كثفت طائرات الأسد وروسيا، غاراتها جنوب إدلب، وأوقعت أمس الأحد 11 قتيلاً، وفق ما ذكر الائتلاف السوري المعارض.
- الدفاع المدني السوري قال إن غارات النظام السوري على بلدة تلمنس شرق معرة النعمان أوقعت خمسة ضحايا مدنيين على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان.
- قضى أكثر 3 أشخاص، بقصف على مناطق الهلوبة ومعرشوين والفاقي، حسب الدفاع المدني.
- قوات النظام السوري قصفت الأحياء السكنية، في مدينة كفرنبل بأكثر من 16 صاروخا، وقذيفة مدفعية.
- طيران النظام قصف بالصواريخ الفراغية والتقليدية، مدينة معرة النعمان، وقرى كفرسجنة وحزارين وتلمنس وكفرعويد، وبلدة جرجناز.
استشهاد خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان واصابة اثنين آخرين، بمجزرة مروعة ارتكبتها طائرات الأسد الحربية بعد استهدافها لمنازل المدنيين في بلدة تلمنس بريف معرة النعمان الشرقي.— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 25, 2019
القصف مستمر منذ أكثر من 120 يوماً
والقتل بالتناوب ما بين الأسد وروسيا.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/wyfUi7Zmyj
محاولات تقدم
- تواصل قوات النظام والمليشيات الإيرانية بدعم روسي، محاولة التقدم في محيط معرة النعمان جنوبي إدلب.
- قوات الأسد، جلبت أمس الأحد، تعزيزات عسكرية، لمنطقة جبل شحشبو في ريف حماة الشمالي.
- سيطرت قوات النظام السوري، خلال الأيام الماضية، على مدينة خان شيخون جنوبي إدلب، وعلى كافة مناطق ريف حماة الشمالي.
- تحاصر قوات الأسد، نقطة المراقبة التركية الموجودة في مورك شمالي حماة.
لم أخرج من بيتي وبلدتي إلا خوفاً على أطفالي وعائلتي من شدة القصف.— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 25, 2019
نازحون يتحدثون عن معاناتهم ويحاولون البحث عن حياة جديدة.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/GtQoEcWp2Y
خسائر لقوات النظام شمال اللاذقية
- هيئة تحرير الشام، أعلنت أمس الأحد، مقتل وجرح 30 عنصراً من قوات النظام قرب قرية كبانة في ريف اللاذقية الشمالي.
- الهيئة قالت إنها استهدفت تجمعاً للنظام في المنطقة، بقذائف المدفعية والهاون.
- أشارت الهيئة إلى إعطاب دبابة، وصد محاولات النظام للتقدم، وسط قصف مدفعي وصاروخي على التلال المحيطة بها.
- سبق أن أعلنت هيئة تحرير الشام، عن خسائر للنظام، السبت الماضي، مؤكدة مقتل وجرح العشرات من قوات الأسد.
- يشهد ريف اللاذقية الشمالي، محاولات تقدم متكررة من قوات النظام، بدعم من الطيران الروسي جواً، وإسناد بري من المليشيات الإيرانية.
المصدر
وكالات
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