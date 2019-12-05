ضجة على تويتر بعد استضافة سعودي إسرائيلييْن بمنزله (فيديو)
وأعلن الناشط السعودي محمد سعود عبر حسابه على تويتر، عن استقباله من وصفهم بأصدقاء يهود "عزيزين" في منزله، وأعرب عن أمله في رؤية المزيد من الأصدقاء اليهود في السعودية للتعرف على حضارتها وتاريخها المميز، وفق تعبيره.
واختتم تغريدته بالقول "قلبي ومنزلي مفتوح للجميع.. أهلا وسهلا بكم"!
يسعدنا أن نرى مضافة السعودي@mohsaud08 الذي زارنا يحتفي بضيوفه من #إسرائيل ولا شك أن هذا نتيجة كسر حواجز الشك التي تم بناؤها على مدى عقود .يقال إن السعة في القلوب وان شاء الله المزيد من اللقاءات والتعارف ونرحب بالجميع في ديارنا. والله يديم الكرم🇸🇦🇮🇱 https://t.co/RLOpFhKsWn— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 4, 2019
وأشاد حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، باحتفاء سعود بضيفيه، وعلقت على الزيارة بأنها "نتيجة كسر حواجز الشك التي تم بناؤها على مدى عقود".
كما شارك الحساب في تغريدة أخرى صورًا لسائح يهودي، زار السعودية مؤخرًا وقوبل بترحاب حار من قبل السكان السعوديين، حسب زعم "إسرائيل بالعربية".
بالصور.. قام سائح يهودي بزيارة الى المملكة العربية السعودية مؤخرا، واستقبل بترحيب حار من قبل السكان السعوديين. pic.twitter.com/VskvcjRYmd— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 4, 2019
كما احتفى إعلاميون إسرائيليون بالزيارة، وشاركوا روابط لتغطية الزيارة على وسائل الإعلام الإسرائيلية.
في المقابل، انتفض مغردون سعوديون وعرب عبر تويتر وهاجموا الناشط الذي وصفوه بـ "المطبع السعودي"، وأكدوا أنه لا سلام ولا تطبيع مع الاحتلال الذي اغتصب أرض فلسطين وينتهك مقدساتها ويقتل شعبها. وسخر بعضهم من التغريدة الإسرائيلية باستقبال السكان للسائح اليهودي، إذ لم يظهر في الصورة سوى شخص واحد فقط واعتبروه لا يمثل أبدًا السعوديين.
(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) رفعت الاقلام وجفت الصحف .— صعلوك (@23uQB1OBYyaZPiJ) December 4, 2019
لم يستقبله غير من تبقى من الخيبريون والنضيريون بنوجلدتكم ...— السدمي (@KFyFkx4GKCuw5OP) December 4, 2019
الله يحشرهم سوا— ️ TaReQ |☪ (@Tareq_Gaza) December 4, 2019
😊
لا يوجد إلا واحد مستقبله بالصور 😂😂— Dolphin Friendly Tuna 📱➕🚘=🚫 (@dlphnfrndlytuna) December 4, 2019
العملاء لديكم كثيرين في أنحاء العالم— ميكيماوس (@IbinMurshid1) December 4, 2019
هذا النكرة بات "السكان السعوديين"؟ أرجو احترام عقول الناس قبل التغريد.— صادق (@sadikabbara) December 4, 2019
و سيرجعون خيبر للاسرائيليين كذلك كعربون صداقه— عبد الرحمن المعمار (@Qm4cKvosbIzTwqf) December 4, 2019
والله لو اني حصلته كان عطيتة مصروفه مقاس ٤٤— 🇦🇪أجر أمي وأبي🇸🇦 (@zakaria0002) December 5, 2019
ممكن تشيل علم السعودية بجانب علم اسرائيل وحط بدل عنه صورة الشخص الي جاكم فقط لانه يمثل نفسه.— ana (@ano209) December 5, 2019
الله لا يحيكم يامغتصبون فلسطين— الجحدلي (@05oToTqQhBJ5zHG) December 5, 2019
جميع الصور بالبحرين وصورته بخلفية برج المملكة انظر الى ظل اليهودي وتعرف— محمد عمر (@iics2wPrfVKLUmV) December 4, 2019
ههههههههههههههههههههه— هادي حازم اللبابيدي (@H8gmbHcB5okRcqv) December 5, 2019
مقطع ملفق غير حقيقي
يهدف للترويض لتقبل الإسرائيلين ...