تطبيع
الخميس 5 ديسمبر 2019 12:35

ضجة على تويتر بعد استضافة سعودي إسرائيلييْن بمنزله (فيديو)

احتفت الخارجية الإسرائيلية باستضافة "مطبّع" سعودي لاثنين من الإسرائيليين بمنزله في الرياض، فيما أثارت الواقعة غضبًا وسخطًا على منصات التواصل الاجتماعي السعودية والعربية.

وأعلن الناشط السعودي محمد سعود عبر حسابه على تويتر، عن استقباله من وصفهم بأصدقاء يهود "عزيزين" في منزله، وأعرب عن أمله في رؤية المزيد من الأصدقاء اليهود في السعودية للتعرف على حضارتها وتاريخها المميز، وفق تعبيره.

واختتم تغريدته بالقول "قلبي ومنزلي مفتوح للجميع.. أهلا وسهلا بكم"!

وأشاد حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، باحتفاء سعود بضيفيه، وعلقت على الزيارة بأنها "نتيجة كسر حواجز الشك التي تم بناؤها على مدى عقود".

كما شارك الحساب في تغريدة أخرى صورًا لسائح يهودي، زار السعودية مؤخرًا وقوبل بترحاب حار من قبل السكان السعوديين، حسب زعم "إسرائيل بالعربية".

كما احتفى إعلاميون إسرائيليون بالزيارة، وشاركوا روابط لتغطية الزيارة على وسائل الإعلام الإسرائيلية.

في المقابل، انتفض مغردون سعوديون وعرب عبر تويتر وهاجموا الناشط الذي وصفوه بـ "المطبع السعودي"، وأكدوا أنه لا سلام ولا تطبيع مع الاحتلال الذي اغتصب أرض فلسطين وينتهك مقدساتها ويقتل شعبها. وسخر بعضهم من التغريدة الإسرائيلية باستقبال السكان للسائح اليهودي، إذ لم يظهر في الصورة سوى شخص واحد فقط واعتبروه لا يمثل أبدًا السعوديين.

المصدر
الجزيرة مباشر
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