ضاحي خلفان: تحرير فلسطين سيكون بعد 200 عام على يد خليجي
واعتبر معلقون أن تغريدة خلفان هي سخرية من القضية الفلسطينية ومحاولة منه للتغطية على سيطرة قوات حكومة الوفاق الليبية على قاعدة الوطية الاستراتيجية بعد طرد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعومة إماراتيًا منها.
وطالب مغردون خلفان بالبحث والاهتمام بالجزر الإماراتية "المحتلة" والمتنازع عليها من الإمارات مع إيران.
وقال نشطاء في ردهم على خلفان "حرروا أنفسكم من التطبيع وما عليكم من فلسطين إن لها رجال تحميها".
تحرير فلسطين سيكون بعد 200 عاما على يد خليجي أمه فلسطينية.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 18, 2020
😂😂 خليك في الوطيه قبل بعدها حررو فلسطين— ميرال لاغا (@zobalagha) May 18, 2020
الخليجي ما قادر يحرر جزيره المحتلة من ايران بيحرر فلسطين ؟!— talal (@talalbinali51) May 18, 2020
ستتحرر قبل ذلك بسنين طويلة بمشيئة الله ولكن حينها ستحتاج بأن تبحث لك عن وطن https://t.co/lja9Z5aWtw— صالح الهيملي Saleh Al Himali (@SalehSAlHimali) May 18, 2020
تحرير فلسطين هي حرب عقيدة، ما كان اللهُ ليُعطي شرَفَ الإنتصار فيها إلا لعباده المُوَّحِّدين المُتوَكِّلين عليه حقَّ توكُّله (الذين إن مكَّنَّاهُم في الأرض أقاموا الصلاةَ وآتوْا الزكاةَ وأمَروا بالمعروف ونَهوْا عن المُنكر)— Hamad.alhajeri2016F🇦🇪 (@alhajeri2016) May 18, 2020