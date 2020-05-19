الإمارات
الثلاثاء 19 مايو 2020 21:23

ضاحي خلفان: تحرير فلسطين سيكون بعد 200 عام على يد خليجي

الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي
أثار نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان ردود فعل متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة له قال فيها إن "تحرير فلسطين سيكون بعد 200 عام على يد خليجي أمه فلسطينية".

واعتبر معلقون أن تغريدة خلفان هي سخرية من القضية الفلسطينية ومحاولة منه للتغطية على سيطرة قوات حكومة الوفاق الليبية على قاعدة الوطية الاستراتيجية بعد طرد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعومة إماراتيًا منها.

وطالب مغردون خلفان بالبحث والاهتمام بالجزر الإماراتية "المحتلة" والمتنازع عليها من الإمارات مع إيران.

وقال نشطاء في ردهم على خلفان "حرروا أنفسكم من التطبيع وما عليكم من فلسطين إن لها رجال تحميها".

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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