صيني يبتكر حاملا خاصا لطفله لحمايته من كورونا (فيديو)

نشرت وكالة "رابتلي" الروسية، مقطع فيديو، عبر حسابها على يوتيوب، لبدلة خاصة لرضيع صيني في شنغهاي يحمله والده فيها لحمايته من التعرض لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتظهر البدلة في المقطع موصلةً بقناع تنفسي للطفل وشاشة رقمية لتوضيح نسب الأكسجين والهواء التي تصل للطفل، وغطاء شفاف لمراقبة الطفل.

وظهر الأب وهو يحمل طفله في البدلة الخاصة التي تشبه الغواصة المحمولة، ويسير به وزوجته في الشارع.

وأعلنت الصين عدم تسجيل اي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا خلال اليومين الأخيرين، بينما تم تسجيل 67 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج خلال الساعات الـ24 الأخيرة، و6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و277.

وتمكنت الصين من التحكم في انتشار الفيروس إلى درجة كبيرة، وبدأت إدارات المدن تخفيف حالة الطوارئ، كما بدأت الحياة في مدينة ووهان التي تعتبر مصدر الوباء، تعود إلى طبيعتها، بعد أن أعلنت السلطات المحلية عدم تسجيل أي إصابة محلية جديدة فيها.

وحتى صباح الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 471 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد على 21 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفًا، وفق وكالة الأناضول.

وأجبر الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر تجوال وتعطيل الدراسة وإلغاء أعمال عدة ومنع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.