صوماليون عن مساعدات إماراتية لبلادهم: "شحنة صابون لا تستحق الشكر"
وكانت الشحنة مرسلة من الإمارات كمساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكن الصوماليين صُدموا من كونها لا تحتوي إلا على الصابون فقط.
وعبر الصوماليون عن استيائهم خاصة أن الامارات أرسلت شحنتين لكل من بونتلاند وأرض الصومال (تقعان شمال شرق الصومال) تحتوي على أدوات الوقاية الشخصية؛ كالأقنعة والبدلات الواقية، بينما أرسلت صابونًا للصومال.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد شكر -في تغريدة له يوم أمس- الإمارات لتقديمها شحنة مساعدات لمواجهة فيروس كورونا.
The needed Covid 19 supply from UAE is a timely brotherly support for all Somalis in general and our frontline heroes of the medical staff in particular. Always the time tells who are the genuine friends and brothers. pic.twitter.com/cvVGAkMe3r— FP Hassan Sheikh (@FPHassansheikh) April 15, 2020
فيما رد مغردون على تغريدة الرئيس الصومالي، والتي شكر فيها الإمارات على شحنة المساعدات، بأن شحنة الصابون لا تستحق الشكر، وأن من تستحق الشكر هي منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن رجل الأعمال الصيني جاك ما في إشارة لمساعدات سابقة أرسِلت للصومال لمواجهة الفيروس.
IT WAS 7 TONNES OF HAND SOAP !— Karbaash (@DrNabadNolol) April 15, 2020
BUT UAE CALLED IT EMERGENCY AID FOR CORONAVIRUS 🤷🏾♂️ #Scam pic.twitter.com/UoLRpHaSTs
BREAKING : Somalia govt announced that it discovered that the 7 metric tonnes of medical supplies aid sent by UAE govt to fight #Coronavirus in Somalia consisted entirely in...hand soap 🤨— Karbaash (@DrNabadNolol) April 15, 2020
https://t.co/03TkChuA4B
الشحنة التي تسلمتها الحكومة الصومالية من ابوظبي على أساس انها معدات طبية لمواجهة #فيروس_كورونا طلعت كلها صابون وتقول هذا لغسل اياديكم زين😂 وما سبب موجة غضب عارمة شعبية في #الصومال، قلناها لهم ابتعدوا عن ابوظبي ولا تستقبلوا شيء منهم، فهم يحقدون عليكم بسبب موضوع قطر بس ما يفهمون pic.twitter.com/pt2W16kawo— احمد العيناوي (@Caynawi123) April 15, 2020
في مثل هذه الأوقات التي يحتاج الأنسان إلى التكاتف أكثر من أي وقت مضي، #الامارات تهدي إلى #الصومال أدوات النظافة والتي أثارت ضجة في المواقع التواصل الإجتماعي— mohammad gedhi (@geedi2018) April 16, 2020
وأتساءل هل هي جسر المحبة؟ أم كسرها؟ pic.twitter.com/eCC9TCfxbL
I usually say UAE are not friends to somalia,they want somalia to stay without proper government.@TheVillaSomalia @uaegov @— ((Adan Ali Hassan)) (@adanali76372628) April 16, 2020
وكان مغردون إماراتيون قد ذكروا أن الإمارات أرسلت مساعدات طبية لاحتواء فيروس كورونا في الصومال.
أكثر من مليار درهم هو إجمالي المساعدات الإماراتية للصومال👌✊✊🇦🇪#الإمارات_وطن_الإنسانية #الصومال #كوفيد_19 pic.twitter.com/CCKQmUwgrP— Mirra Eddahmany (@eddahmany_mirra) April 16, 2020
دولتنا #الإمارات 🇦🇪 والصحة العالمية ترسلان طائرة مساعدات ل #الصومال لمكافحة #كورونا— جواهر ✈👑 (@jawaher_falmrzi) April 16, 2020
وذلك للوقايه لهم من انتشار مرض فتاك لا يستهان بة #فيروس_كورونا 🚑 pic.twitter.com/utfh55EpwF
بلادنا الغالية #الامارت ارسلت طائرة بها إمدادات طبية الي #الصومال لكي يستطيعوا مواجهة الفيروس واحتوائة ✌️🇦🇪 #امارات_الخير #الامارات_وطن_الإنسانية pic.twitter.com/ibJPYwbIvB— مشاير الدسوقي (@mshayraldsoky) April 16, 2020
مازال وطني الحبيب #الامارات يمد يد العون والمساعدة لكل من يحتاج ربي يبارك بكل من ساهم في هذه المساعدات للشعب الصومالي 🙏🙏#الصومال pic.twitter.com/KrLduTFOaE— فاطمة مبارك🧕 (@fatmamobark67) April 16, 2020
في حين ذكرت مواقع إخبارية محلية أن مسؤولين صوماليين صُدموا عند اكتشافهم أن شحنة المساعدات، والتي من المفترض أن تحتوي على مساعدات طبية، لا تحمل سوى الصابون ومعقمات اليدين.
وتساءل مغردون صوماليون عن مدى جدوى شحنة الصابون في وقت تتضافر فيه الجهود الإنسانية؛ لتقديم مساعدات ضرورية لمحاربة فيروس كورونا.
The hummaniterian shipment from #UAE deliveries to somalia on precious days became soaps and detergents while Somaliland shipment was medical equipment such as face mask and dressing clothes.— Abdikani Mohamed #stay at home (@abdikani4466) April 16, 2020
Interesting story: The #UAE's provisions of medical aid to #Somalia to fight #COVID19 consisted only of basic hand soap.— Samuel Ramani (@SamRamani2) April 15, 2020
This is causing immense controversy in Somalia, as #Somaliland and #Puntland have received PPE equipment.
ابوظبي التي كانت تهاجم #الصومال بسبب #الأزمة_الخليجية وتوترت العلاقات معها منذ ٥ يونيو ٢٠١٧ يوم حصار دولة #قطر الشقيقة ترسل اليوم مساعدات طبية للصومال فما الذي جرى يا ترى وماذا تريد ابوظبي ان تقول للصومال بعد حملتها الغبية الإعلامية ضد بلادنا؟ فهي تريد العودة عن طريق المساعدات pic.twitter.com/8nzIIbQV5K— احمد العيناوي (@Caynawi123) April 14, 2020