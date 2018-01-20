صور: موجة صقيع تودي بحياة عشرة سوريين بينهم طفلان

أعلن الجيش اللبناني الجمعة أن عشرة سوريين كانوا يسعون للجوء في لبنان قضوا بردا في الجبال حيث فوجئوا بعاصفة ثلجية بعد عبور الحدود بين البلدين بشكل غير شرعي.

وقال جورج أبو موسى رئيس غرفة العمليات في الدفاع المدني إن ست نساء وطفلين من بين الضحايا.

وأكد بيان للجيش العثور على هذه المجموعة على الحدود مشيرا إلى نجاة خمسة سوريين واعتقال اثنين منهم، هما المهربان.

وأفاد بيان الجيش بأنه وإثر ورود معلومات عن وجود نازحين سوريين عالقين بالثلوج في جرود منطقة الصويري المصنع، خلال محاولة دخولهم خلسة الى لبنان توجهت دورية من الجيش إلى المنطقة المذكورة، حيث عثرت على 9 جثث نازحين قضوا نتيجة العاصفة الثلجية، وأنقذت 6 أشخاص آخرين، توفي أحدهم لاحقاً في أحد المستشفيات بسبب الصقيع".

وأوضح البيان أنه تم نقل الجثث إلى مستشفيات المنطقة وأن الجيش يستمر في "البحث عن نازحين آخرين عالقين بالثلوج".

وأدى النزاع الذي دمر سوريا منذ عام 2011 إلى مقتل نحو 340 ألف شخص وشرّد الملايين من النازحين واللاجئين الذين يستقبل لبنان نحو مليون منهم.