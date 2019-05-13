الاثنين 13 مايو 2019 23:00
صور: مقاتلات أمريكية تنفذ طلعات في الخليج وترمب يتوعد إيران
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران بعواقب "أليمة" إذا أقدمت على ارتكاب "خطأ كبير"، بينما نفذت قاذفات من طراز بي-52 ومقاتلات أمريكية أخرى "طلعات ردع" فوق الخليج بالشرق الأوسط.
وذكرت القيادة الأمريكية الوسطى أن قاذفات "بي 52" التي أُرسلت إلى منطقة الخليج قبل أيام تحسباً لأي هجوم إيراني ضد المصالح الأمريكية نفذت أولى طلعاتها الجوية أمس انطلاقا من قاعدة العديد في قطر.
ولم توضح القيادة الأمريكية الوسطى في حسابها على "تويتر" تفاصيل أو طبيعة أولى مهام تلك القاذفات، واكتفت بالقول إن المهمة كانت بهدف حماية المصالح والقوات الأمريكية في المنطقة.
ترمب يتوعد إيران بعواقب أليمة:
- حذر الرئيس الأمريكي ترمب إيران الاثنين قائلاً إنها سترتكب "خطأً كبيراً" إذا فعلت شيئا.
- ترمب قال خلال لقائه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض: إذا فعلوا أي شيء، فسوف يتألمون كثيرا.
- القيادة المركزية الأمريكية نشرت على حساباتها الإلكترونية صورا لعمليات التحليق للطائرات.
- القيادة المركزية قالت إن قاذفات بي-52 أجرت أولى طلعاتها التجريبية في المنطقة.
- المتحدث باسم قيادة القوات المركزية الأمريكية، العقيد بيل أوربان: طائرات سلاح الجو الأمريكي نفذت طلعات ردع ضد إيران، لحماية المصالح الأمريكية.
- أوربان: الطلعات تهدف إلى ردع العدوان وإثبات الوجود الأمريكي، إضافة إلى الدفاع عن الوجود الأمريكي في المنطقة.
- أوربان: الطلعات جرى تنفيذها بواسطة مقاتلات (F-15) و(F-35)، جرى نشرها للدفاع عن القوات الأمريكية ومصالحها.
#Bomber Task Force completed their first in-theater #flight. Check the links below for more images from their #mission.https://t.co/28MLTqiDuS https://t.co/LVwlsRTGOx #USAF #AirForce #Military #Aircraft #Aviation #B52 #F15 #F35A@usairforce @CENTCOM @DeptofDefense pic.twitter.com/3gTtXV7PTC— US AFCENT (@USAFCENT) May 13, 2019
البنتاغون ينفي
- نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الإثنين، إرسال الولايات المتحدة مقاتلات إضافية من طراز إف - 35 إلى منطقة الخليج.
- المتحدثة باسم البنتاغون، ريبيكا ريباريتش: واشنطن تملك بالفعل مقاتلات إف-35 في منطقة الخليج منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، لكنها لم ترسل بعدها أي تعزيزات إضافية.
- ريباريتش: واشنطن لديها أيضا طائرات من طراز إف-15 موجودة في قواعد جوية عسكرية أمريكية - خليجية منذ زمن بعيد.
خلفيات
- عزز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الوجود العسكري الأمريكي في الخليج للضغط على إيران.
- واصلت الولايات المتحدة في الأثناء زيادة الضغط على إيران، مع اتهام بومبيو طهران بأنها تخطط لاعتداءات "وشيكة" وتعزز حضورها العسكري في الخليج.
- أعطت الولايات المتحدة بعداً عسكرياً للتوترات الدبلوماسية، مع قرارها إرسال سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ "باتريوت" إلى الخليج حيث نشرت أصلاً قاذفات من طراز "بي-52" وحاملة الطائرات أبراهام لنكولن.
- واشنطن قالت إن لديها معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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