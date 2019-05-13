صور: مقاتلات أمريكية تنفذ طلعات في الخليج وترمب يتوعد إيران

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران بعواقب "أليمة" إذا أقدمت على ارتكاب "خطأ كبير"، بينما نفذت قاذفات من طراز بي-52 ومقاتلات أمريكية أخرى "طلعات ردع" فوق الخليج بالشرق الأوسط.

وذكرت القيادة الأمريكية الوسطى أن قاذفات "بي 52" التي أُرسلت إلى منطقة الخليج قبل أيام تحسباً لأي هجوم إيراني ضد المصالح الأمريكية نفذت أولى طلعاتها الجوية أمس انطلاقا من قاعدة العديد في قطر.

ولم توضح القيادة الأمريكية الوسطى في حسابها على "تويتر" تفاصيل أو طبيعة أولى مهام تلك القاذفات، واكتفت بالقول إن المهمة كانت بهدف حماية المصالح والقوات الأمريكية في المنطقة.

ترمب يتوعد إيران بعواقب أليمة:

حذر الرئيس الأمريكي ترمب إيران الاثنين قائلاً إنها سترتكب "خطأً كبيراً" إذا فعلت شيئا.

ترمب قال خلال لقائه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض: إذا فعلوا أي شيء، فسوف يتألمون كثيرا.

القيادة المركزية الأمريكية نشرت على حساباتها الإلكترونية صورا لعمليات التحليق للطائرات.

القيادة المركزية قالت إن قاذفات بي-52 أجرت أولى طلعاتها التجريبية في المنطقة.

المتحدث باسم قيادة القوات المركزية الأمريكية، العقيد بيل أوربان: طائرات سلاح الجو الأمريكي نفذت طلعات ردع ضد إيران، لحماية المصالح الأمريكية.

أوربان: الطلعات تهدف إلى ردع العدوان وإثبات الوجود الأمريكي، إضافة إلى الدفاع عن الوجود الأمريكي في المنطقة.

أوربان: الطلعات جرى تنفيذها بواسطة مقاتلات (F-15) و(F-35)، جرى نشرها للدفاع عن القوات الأمريكية ومصالحها.

مقاتلات إف-15 خلال تحليقها فوق الخليج بالشرق الأوسط(القيادة المركزية الأمريكية)

مقاتلات إف-35 خلال تحليقها فوق الخليج بالشرق الأوسط

مقاتلات إف-35 خلال تحليقها فوق الخليج بالشرق الأوسط(القيادة المركزية الأمريكية)

قاذفات بي-52 تحلق في سماء الخليج بالشرق الأوسط(القيادة المركزية الأمريكية)

البنتاغون ينفي

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الإثنين، إرسال الولايات المتحدة مقاتلات إضافية من طراز إف - 35 إلى منطقة الخليج.

المتحدثة باسم البنتاغون، ريبيكا ريباريتش: واشنطن تملك بالفعل مقاتلات إف-35 في منطقة الخليج منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، لكنها لم ترسل بعدها أي تعزيزات إضافية.

ريباريتش: واشنطن لديها أيضا طائرات من طراز إف-15 موجودة في قواعد جوية عسكرية أمريكية - خليجية منذ زمن بعيد.

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