صور مسربة تظهر آثار تعذيب إسرائيلي على جسد معتقل فلسطيني
وأظهرت الصور، التي نشرتها مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (غير حكومية)، آثار كدمات وضرب على جسد المعتقل وليد حناتشة من رام الله وسط الضفة الغربية.
وتبين الصور "آثار كدمات ظاهرة في مختلف أنحاء جسد حناتشة، خصوصا في الأرجل والقدمين، وتورمات في أماكن مختلفة".
وقالت سحر فرنسيس، مديرة مؤسسة"الضمير، إن "المؤسسة، وفي سياق عملها القانوني، حصلت على الصور، بهدف توثيق حالات التعذيب في السجون الإسرائيلية".
آثار التعذيب على المعتقل الفلسطيني وليد حناتشة في السجون الإسرائيلية...— Muath Hamed (@MuathHamed) January 17, 2020
نسخة لمن أقرقنا بأسطوانة "السجون الإسرائيلية 5 نجوم". pic.twitter.com/fgRNfjFdyA
وأضافت "أجبرنا محكمة الاحتلال على السماح بالتقاط الصور، وفق المعايير الدولية المتبعة في توثيق حالات التعذيب".
وتابعت "الأسير حناتشة تعرض لأشكال تعذيب متعددة، من شبح وضرب وتعنيف، وهي أساليب يتعرض لها الكثير من الأسرى الفلسطينيين".
ارهاب وحشي من قبل السجان الصهيوني بحق الأسرى— محمد الداية #فلسطين 🇵🇸 (@MOHAMMEDDDAYA1) January 17, 2020
... صور تظهر آثار التعذيب الذي تعرض له الأسير وليد حناتشة في سجون الاحتلال.
المصدر: الجزيرة @AJArabic@LoveLiberty pic.twitter.com/Eko5azJ34p
وأشارت فرنسيس إلى أن "الصور واحدة من الأدلة والوثائق المهمة من أجل محاسبة ومساءلة سلطات الاحتلال على ممارسة عمليات التعذيب".
وأردفت "نسعى إلى فتح تحقيق على مستوى محلي ودولي على جرائم التعذيب والانتهاكات ضد الأسرى".
+18— أركــــــ🇵🇸ـــــــان (@ar8aan) January 17, 2020
انشروها على اوسع نطاق لتصل لمن قال يوما ان سجون الاحتلال اشبه بالفنادق
الأسير الفلسطيني وليد حناتشة سكان رام الله يتعرض للتعذيب في سجون الارهاب الاسرائيلي وهو معتقل منذ 3\10\2019 pic.twitter.com/rBeXdWuCWG
آثار الضرب والاعتداء الوحشي تظهر على جسد الأسير وليد حناتشة في سجون الاحتلال pic.twitter.com/5uNDWcvho5— Jawdat M Sawalmeh جودت سوالمة (@SawalmehJawdat) January 17, 2020
آثار التعذيب الذي تعرض له الأسير البطل الرفيق وليد حناتشة خلال التحقيق معه في زنازين المسكوبية ..— غبيش (@1F2Pa) January 17, 2020
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تلك الجروح برغم صعوبتها
برغم مرارتها وصعوبة لحظات الإصابةِ بها
هي تماما كأجهزتهم وزنازينهم وسجونهم..
حتما إلى زوال
أنت الحر يا "أبا الميس" وهم وجنودهم وأجهزتهم وسجونهم الي الجحيم pic.twitter.com/mFkFbHQshW