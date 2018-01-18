صور: ماليزية معاقة تستخدم لسانها لترويج عملها على هاتفها الذكي

ذكرت وسائل إعلام ماليزية، الأربعاء أن امرأة معاقة (33 عامًا)، تستخدم لسانها للوصول إلى حسابات الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستخدم المرأة هاتفها الذكي من أجل التسويق لعمل أسرتها في مجال بيع صلصة الصويا والفلفل الحار.

وقالت وكالة "بيرناما" الماليزية للأنباء إن جهود "نورساماواتي محمود" زادت من مبيعات صلصلة "محمودة" إلى حوالي أربعة آلاف زجاجة شهريًا منذ عام 2015.

ونورساماواتي هي أكبر أبناء الأسرة الخمسة، وتعاني من تشوه يديها وقدميها.

وقالت والدتها سودة شاري إن ابنتها "لديها إصرار بشكل كبير وأنها شخصية قوية".

وأضافت الأم (55 عامًا) أنه "على الرغم من أن مبيعاتنا تضررت بشكل طفيف هذا العام بسبب المنافسة.. لم تستلم على الإطلاق ودائما ما تشغل هاتفها الذكي للترويج للعمل".

(The Star)

(Astro Awani)

(The Star)

(فيسبوك)