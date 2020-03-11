السعودية
الأربعاء 11 مارس 2020 11:04

صور لعامل يرتدي صندوق تعقيم تثير غضب السعوديين وأرامكو تعتذر

عامل يرتدي صندوق تعقيم في أرامكو
مواقع التواصل
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والسخط عقب تداول صور لعامل آسيوي يرتدي صندوق يحمل معقمًا للموظفين داخل مباني شركة أرامكو ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

واعتبر المغردون أن الصور تُشير إلى "طبقية خليجية وعنصرية وإهانة" من الشركة لأحد العمال وتجاهل لصحته وإمكانية انتقال العدوى إليه".

ووصف المعلقون الصور بأنها "تجردت من مشاعر الإنسانية والعقلانية وامتهان لكرامة الإنسان"، وطالبوا الشركة بالاعتذار وتعويض هذا العامل ماديًا ومعنويًا ومحاسبة صاحب الاقتراح والفكرة المسيئة.

وقد اعتذرت شركة أرامكو -عملاق النفط في السعودية- على تويتر، ونوهت إلى أن العامل "أحد الزملاء"، مؤكدة أن هذا التصرف جاء تأكيدًا على أهمية التعقيم ولم تتخذ موافقة مسبقة عليه من الجهات المعنية بالشركة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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السعودية
أرامكو
عنصرية
اعتذار

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