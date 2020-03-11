صور لعامل يرتدي صندوق تعقيم تثير غضب السعوديين وأرامكو تعتذر
واعتبر المغردون أن الصور تُشير إلى "طبقية خليجية وعنصرية وإهانة" من الشركة لأحد العمال وتجاهل لصحته وإمكانية انتقال العدوى إليه".
طبقية خليجية— هشام فقيه (@HishamFageeh) March 10, 2020
اهداء من أرامكو pic.twitter.com/FpWsUNw7mE
ووصف المعلقون الصور بأنها "تجردت من مشاعر الإنسانية والعقلانية وامتهان لكرامة الإنسان"، وطالبوا الشركة بالاعتذار وتعويض هذا العامل ماديًا ومعنويًا ومحاسبة صاحب الاقتراح والفكرة المسيئة.
وقد اعتذرت شركة أرامكو -عملاق النفط في السعودية- على تويتر، ونوهت إلى أن العامل "أحد الزملاء"، مؤكدة أن هذا التصرف جاء تأكيدًا على أهمية التعقيم ولم تتخذ موافقة مسبقة عليه من الجهات المعنية بالشركة.
وقد قامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره.— أرامكو (@Saudi_Aramco) March 10, 2020
وتؤكّد الشركة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.
حتى برى المدخل بالشمس pic.twitter.com/IfrjlrWJqU— 𐩷𐩡𐩱𐩡|𐩱𐩡𐩹𐩠𐩨 (@TA_Goldei) March 10, 2020
وش الفايده يعني ، لو سعودي ولا خليجي ماحتى تجرأو يكلمونه ويقولو له يسوي الشي ذا .— عبدالعزيز بن فهد ☤ (@afalmutairi3) March 10, 2020
لكن الطبقيه الأستقراطيه في الخليج مقرفه https://t.co/l6Cjgeixgq
March 10, 2020
يلعن كل شئ. https://t.co/uUkVKMBlur— Dima (@DimaSadek) March 10, 2020
صاحب الفكرة لازم يتعاقب اعتذارك لا يقدم ولا يؤخر نقل صورة سيئة عن الوطن وعنا كشعب لن تمر مرور الكرام خاصة بعد أن استغلها الأعداء في الإساءة إلينا— Mohammed Al bakhit 🇸🇦 (@mohbk13) March 10, 2020
اهم شي تراضوه وتطيبوا خاطره وتعتذروا هو مو لنا إحنا!— Khalil Al Khalifa (@EBN_MAKKAH) March 10, 2020