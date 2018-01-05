فلسطين
الجمعة 5 يناير 2018 15:15

صور: فلسطينية تحتفظ بكتل من شعرها منذ 67 عاما

فلسطينية تحتفظ بكتل من شعرها منذ 67 عاما
رويترز
فتحت الفلسطينية‭‭ ‬‬عزية دراغمة غطاء وسادة لتخرج كتلا كبيرة من شعرها بألوان مختلفة احتفظت بها طيلة 67 عاما.

وقالت السيدة دراغمة، 82 عاما، التي تعيش بمنزلها في طوباس بالضفة الغربية "أنا باحب شعري وباكره إني أرميه لما أقصه. وحتى لما اغسل شعري، الشعر اللي بيسقط باجمعه".

وأضافت "أنا باحتفظ في شعري من وانا عمري 15 سنة من لما اتزوجت".

وتابعت أنها خزنت شعرها في ثلاثة أغطية وسائد كبيرة، تستخدمها كديكور بالمنزل.

وقالت "الله أكبر كل هذا الشعر من رأس إنسان واحد اللي هو راسي".

المصدر
رويترز
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