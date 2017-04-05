صور: عبد الحميد اليوسف.. فقد زوجته وأطفاله وأخويه في مجزرة خان شيخون

بيديه الاثنين.. حمل "عبد الحميد اليوسف" جثماني طفليه "أحمد وآية" ( 3 سنوات)، ليدفنهما ضمن ضحايا مجزرة خان شيخون أمس الثلاثاء.

اليوسف فقد 25 فردا من أفراد عائلته ضمن ضحايا المجزرة، بينهم طفلاه وزوجته وأخواه الاثنان وزوجتاهما وأولادهم الثلاثة وأولاد عمه، بالإضافة إلى 40 مصابا من نفس العائلة، وقد قتل جيرانه جميعا.

وقتل في نفس المجزرة 11 فردا من عائلة "القدح" التي كانت تعيش بجوار عائلة "اليوسف".

ولا يزال المصابون يتلقون العلاج من الإصابات التي تعرضوا لها جراء استنشاق الغازات السامة.