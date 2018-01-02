صور: توأمان يولدان في عامين مختلفين!

في واقعة غريبة، وُلد توأمان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لكن في عامين مختلفين بل وشهرين ويومين مختلفين أيضًا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" يوم الاثنين، أنه حسب تقديرات الأطباء، كان من المتوقع أن يولد التوأمين خواكين وإيتانا خيسوس، في 27 يناير/كانون ثان .2018

لكن الأم باغتتها آلام الولادة ليلة رأس السنة، فوضعت الطفل الأول خواكين الساعة 11:58 مساء 31 ديسمبر/كانون أول 2017، بينما وُلدت أخته التوأم إيتانا الساعة 00:16 من صباح أول يناير/كانون ثان 2018، ليولد كل منهما في عام مختلف عن الآخر.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر قريبة من الأسرة، إن كلا من الطفلين والأم بصحة جيدة وانتقلوا إلى منزلهم في مدينة إيرليمارت بولاية كاليفورنيا.