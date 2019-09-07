إيران وأمريكا
السبت 7 سبتمبر 2019 12:03

صور أقمار صناعية تظهر السفينة الإيرانية قبالة السواحل السورية

صور الأقمارا صناعية أظهرت ناقلة النفط الإيرانية (أدريان داريا 1) قريبة جدا من ميناء طرطوس السوري.
رويترز
قالت شركة أمريكية لتكنولوجيا الفضاء اليوم السبت، إن أقمارا صناعية صورت ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 قبالة ميناء طرطوس السوري.
ما القصة؟
  • شركة ماكسار تكنولوجيز الأمريكية لتكنولوجيا الفضاء قالت إن أقمارا صناعية صورت ناقلة النفط الإيرانية (أدريان داريا 1) قريبة جدا من ميناء طرطوس السوري.
  • وكانت إيران تعهدت بعدم ذهاب السفينة إلى سوريا، عندما وافقت سلطات جبل طارق على الإفراج عن الناقلة قبل أسابيع.
  • بيانات (رفينيتيف) لتتبع حركة السفن أظهرت يوم الثلاثاء أن الناقلة أغلقت فيما يبدو جهاز الإرسال والاستقبال في عرض البحر المتوسط قبالة الساحل الغربي لسوريا.
  • أظهرت البيانات أن الناقلة أرسلت آخر إِشارة تحدد موقعها يوم الإثنين الماضي وهي مبحرة شمالا بين قبرص وسوريا.
تعليق جون بولتون 
  • مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قال تعليقا على تلك الصور: إن أي شخص يقول إن (الناقلة) أدريان دريا1، ليست متجهة إلى سوريا، واهم.
  • أضاف في تغريدة عبر تويتر: تعتقد طهران أن تمويل نظام الأسد القاتل، أكثر أهمية من مراعاة مصلحة شعبها.
  • تابع: يمكننا التحدث، لكن لن يتم تخفيف أي من العقوبات عن إيران، قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب.
  • تحمل أدريان داريا 1 التي لم تكشف بعد عن وجهتها، 2.1 مليون برميل نفط تبلغ قيمتها نحو 130 مليون دولار.
احتجزت السفينة الإيرانية قبالة جبل طارق في الرابع من يوليو/ تموز للاشتباه في أنها متجهة إلى سوريا
احتجاز الناقلة:
  • احتجزت البحرية البريطانية،السفينة الإيرانية والتي كانت تعرف من قبل باسم (غريس 1)، قبالة جبل طارق في الرابع من يوليو/ تموز للاشتباه في أنها متجهة إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
  • منتصف أغسطس/ آب الماضي، أفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة، قائلة إنها أفرجت عن الناقلة إثر تلقيها تعهدات خطية من إيران بعدم تفريغ حمولتها في سوريا.
  • أدرجت واشنطن الناقلة على قائمة العقوبات، بداعي توفيرها الدعم للحرس الثوري المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
المصدر
وكالات
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السفينة أدريان داريا
جبل طارق
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طرطوس

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