مشاهير
الجمعة 2 أكتوبر 2020 21:42

صورة لزوج أحذية ترفع أسهم شركة 12 في المئة

كانت صورة لزوج من أحذية "كروكس" عائم في بركة سباحة نشرها المغني جاستن بيبر وأرفقها بكلمة "قريباً" كافية ليقفز سهم الشركة المنتجة بأكثر من 12 في المئة.

وارتفع سعر سهم "كروكس" في "وول ستريت"، الخميس، بأكثر من 12 في المئة قبل أن يقفل على زيادة بنسبة 6 في المئة.

وغالبا ما يشاهَد المغني الكندي منتعلا أحذية "كروكس" بمختلف ألوانها.

وعلق أكثر من 10 آلاف شخص على الصورة، التي حصلت على نحو مليون و300 ألف إعجاب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وأثارت الصورة تكهنات بتعاون مستقبلي بين بيبر،26 عاما، و"كروكس".

ولم تعلن "كروكس" شيئا بعد في هذا الصدد، لكنها وضعت صورة قلب تعليقا على الصورة.

ودرجت الشركة على التعاون مع مشاهير، وطرحت حذاء جديدا يلمع ليلا قبل أيام، صممته بالتعاون مع المغني البورتوريكي باد باني.

المصدر
الفرنسية

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