دوري أبطال أوربا
الأربعاء 11 مارس 2020 23:17

صورة صلاح مكبلاً بحبال أتليتكو مدريد تثير الجدل

أظهرت الصحيفة الإسبانية نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مكبلًا بحبال دفاع أتليتيكو مدريد
أظهرت الصحيفة الإسبانية نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مكبلًا بحبال دفاع أتليتيكو مدريد
مواقع التواصل
نشرت صحيفة "أس" الإسبانية صورة غلاف للاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل.

وظهر صلاح في غلاف الصحيفة مكبلاً بحبال يمسكها بإحكام لاعبو فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

ونشرت الصحيفة الغلاف بمناسبة مباراة العودة بين الفريقين، والتي تدور الآن على ملعب أنفيلد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوربا. 

كان أتليتكو مدريد قد أنهى مباراة الذهاب بهدف نظيف في شباك غريمه الإنجليزي.

وعبر جمهور ليفربول ومحبو النجم المصري عن غضبهم من الصورة، مطالبين صلاح بالرد العملي في الملعب.

فيما اعتبر آخرون أن التصميم صوّر لاعبي أتليتكو بالأقزام أمام صلاح، مضيفين أن لكل "جواد كبوة"، وأن مجرد وضع صلاح بهذا الشكل يدل على جماهيريته.

المصدر
الجزيرة مباشر
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ليفربول
ليفربول الإنجليزي
محمد صلاح
البريميرليغ

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