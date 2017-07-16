تركيا
الأحد 16 يوليو 2017 12:38

صورة: شاب تركي يطلب يد حبيبته بلافتة علّقها أمام شرفتها

اللافتة التي رفعها الشاب أمام شرفة منزل حبيبته طالبًا يدها
الأناضول
أقدم شاب تركي يدعى عيسى كسكين (29 عامًا) على طلب يد حبيبته إسراء إكيز (24 عامًا)، بطريقة غريبة، إذ قام بتعليق لافتة على رافعة وعرضها أمام شرفة منزلها في الطابق الرابع.

وكتب "كسكين" المقيم في ولاية وزنغولداق شمالي تركيا، على اللافتة بعد أن وضع صورته إلى جانب صورة حبيبته: "هل تقبلين بي هكذا طوال العمر؟"، ثم اتصل بها وطلب منها الخروج إلى الشرفة.

وبعد ذلك دعا الشاب حبيبته إلى النزول وطلب يدها، لترد عليه الفتاة بالموافقة.

وأكد "كسكين" رغبته بمفاجأة حبيبته، وأنه أعد هذه الخطة مع أصدقائه، قائلاً "كانت خطة جيدة، ونالت إعجابها".

أما الفتاة إكيز فأبدت استغرابها من الطريقة التي لجأ إليها كسكين، وقالت إنها لم تكن تتوقع مثل هذا الشيء.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
تركيا
ولاية وزنغولداق التركية
شاب تركي
حبيبته
طلب الزواج
لافتة
شرفة منزل
صورة
خطة
استغراب

اقرأ أيضا

Thumbnail
بالصور: سلطات الاحتلال تبدأ تركيب بوابات إلكترونية على أبواب الأقصى
Thumbnail
ماكرون: ليس أمام رئيس الأركان إلا الموافقة على ما أقول

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  4. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  5. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب