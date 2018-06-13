البرتغال
الأربعاء 13 يونيو 2018 23:02

صورة سيلفي تودي بحياة سائحين في البرتغال

لاقى سائحان حتفيهما عندما سقطا من فوق جدارعلى الشاطئ يبلغ ارتفاعه 30 مترا في بسكادورز في إريسيريا بالبرتغال يوم الثلاثاء.

وقال روي بيريرا من سلطة ميناء كاسكايس إن الحادث وقع على الأرجح عندما فقد الرجل والمرأة توازنهما أثناء محاولة التقاط صورة ذاتية (سيلفي).

وأضاف أن من المحتمل أيضا أن يكونا قد سقطا أثناء تسلقهما الجدار.

وأشارت وكالة لوسا للأنباء ووسائل إعلام برتغالية إلى أن الضحيتين من استراليا وبريطانيا.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
البرتغال
حادث
صور سيلفي

اقرأ أيضا

Thumbnail
ألمانيا تسلم مشتبها به في ارتكاب جرائم حرب بحق مسلمي البوسنة
Thumbnail
ألمانيا تفرض غرامة مليار يورو على فولكسفاغن

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم