الأربعاء 13 يونيو 2018 23:02
صورة سيلفي تودي بحياة سائحين في البرتغال
لاقى سائحان حتفيهما عندما سقطا من فوق جدارعلى الشاطئ يبلغ ارتفاعه 30 مترا في بسكادورز في إريسيريا بالبرتغال يوم الثلاثاء.
وقال روي بيريرا من سلطة ميناء كاسكايس إن الحادث وقع على الأرجح عندما فقد الرجل والمرأة توازنهما أثناء محاولة التقاط صورة ذاتية (سيلفي).
وأضاف أن من المحتمل أيضا أن يكونا قد سقطا أثناء تسلقهما الجدار.
وأشارت وكالة لوسا للأنباء ووسائل إعلام برتغالية إلى أن الضحيتين من استراليا وبريطانيا.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز