فيروس كورونا
الثلاثاء 16 يونيو 2020 16:28

صوت الإقامة؟! شاهد رد فعل لاعب أمريكي بعد إعادة فتح المساجد

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سعادة لاعب كرة السلة الأمريكي جاسمون يونغ بلود، لاعب نادي الوكرة القطري، بعودة فتح المساجد في قطر بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا.

وظهر اللاعب الأمريكي جاسمون المقيم في قطر، بالفيديو وهو يركض نحو أحد المساجد في الدوحة وهو يقول" سمعت الإقامة؟ تم فتح المسجد، تم فتح المسجد".

وفي ركضه، سأل جاسمون بعض المارة عن صحة ما سمعه" هل هذا صوت الإقامة؟ فيما أكد له الحارس الموجود عند المسجد أنه فعلا صوت إقامة الصلاة".

عودة المصلين

كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، أعلنت الأسبوع الماضي تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية وإعادة فتح المساجد للصلوات (بإستثناء صلاة الجمعة) إبتداء من 15 يونيو/حزيران.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر: “بفضل من الله نبشركم بإعادة فتح المساجد للصلوات (بإستثناء صلاة الجمعة) إبتداء من يوم الاثنين القادم 15 يونيو، وبعدد محدد من المساجد سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وذلك وفق إجراءات إحترازية محددة.

الفرحة بالعودة للمسجد

وتفاعل مغردون مع ردة الفعل العفوية للاعب الأمريكي وفرحته العارمة بإعادة فتح المساجد في قطر بعد أسابيع من إغلاقها بسبب جائحة كورونا.

وقال نايف العنزي" فرحة لاعب كرة سلة أمريكي بنادي الوكرة بإفتتاح المساجد في قطر بعد إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا، المقطع يعبر عن فرحة الجميع.

وغرد صالح الدوسري " اختلطت المشاعر بين الفرحة والحزن حين شاهدت هذا الفيديو المؤثر لشاب أمريكي وهو لاعب سله في نادي الوكرة حين سمع إقامة الصلاة بالأمس".

أمّا سالم زيد المطيري فقد كتب" فرحة لا توصف من لاعب كرة سلة أمريكي بافتتاح المساجد ".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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