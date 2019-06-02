صواريخ إسرائيلية تقتل ثلاثة جنود سوريين وتصيب سبعة آخرين

قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية نقلا عن مصدر عسكري سوري إن ثلاثة جنود قتلوا كما أصيب سبعة آخرون نتيجة إطلاق إسرائيل صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي.

التفاصيل بحسب تلفزيون ووكالة أنباء سوريا: انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد

الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي" بعد أن قالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة.

مصدر عسكري أعلن أن الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدت لقصف إسرائيلي استهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وأسفر عن مقتل 3 وإصابة 7 جنود بجروح.

المصدر عسكري للوكالة السورية للأنباء (سانا): في تمام الساعة الثالثة و22 دقيقة من فجر اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل.

المصدر العسكري: على الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق. إسرائيل تؤكد أنها أطلقت صواريخ على سوريا: من جانبه أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أنه هاجم مواقع عسكرية سورية ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من سوريا باتجاه جبل الشيخ في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

الجيش أوضح في بيان أنه "يعتبر النظام السوري مسؤولا عن كل نشاط ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية وسيعمل بشكل حازم ضد أي اعتداء".

وأضاف أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا باتجاه جبل الشيخ، وأن الجيش استهدف "بطاريتي مدفعية وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان.

وقال إنه "خلال الغارات تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية عقب إطلاق قذائف مضادة لطائرات سورية دون رصد سقوط القذائف داخل اسرائيل".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أمر بالقصف الاسرائيلي ردا على إطلاق القذيفتين، وقال "لن نسمح بإطلاق النار على أراضينا". ازدياد وتيرة القصف الإسرائيلي على سوريا: جندي إسرائيلي بجوار مركبة عسكرية في مرتفعات الجولان-25 مارس. كثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفةً مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني، وشنت مئات الضربات ضد هذه الأهداف.

قال الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات في سوريا بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار، وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن جنديا قتل في القصف.

في 17 مايو/أيّار المنصرم، استهدفت الدّفاعات الجوّية السوريّة "أجساماً مضيئة" مصدرها إسرائيل وأسقطت عدداً منها، وفق "سانا".

في 13 أبريل/نيسان، تصدّت الدّفاعات الجوّية السوريّة لقصف جوّي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف في محافظة حماة بوسط سوريا وأسقطت صواريخ عدّة، بحسب ما أفادت سانا التي تحدّثت عن جرح ثلاثة مقاتلين.

استهدف قصف إسرائيلي في الآونة الأخيرة مدينة حلب، إذ أعلنت سوريا في نهاية مارس/ آذار عن تصدّي دفاعاتها الجوّية لـ"عدوان" إسرائيلي استهدف شمال شرق المدينة. والقصف الذي طالَ مستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين إيرانيّين، أسفر عن مقتل سبعة مقاتلين.

أعلن الجيش الإسرائيلي في 21 يناير/كانون الثاني توجيه ضربات طالت مخازن ومراكز استخبارات وتدريب قال إنّها تابعة لفيلق القدس الإيراني، إضافةً إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي.

تُكرّر إسرائيل أنّها ستُواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطوّرة إلى حزب الله.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال خلال زيارة لتشاد في وقت سابق "لدينا سياسة محدّدة تماماً: تقويض تجذّر الوجود الإيراني في سوريا وإلحاق الضرر بأيّ جهة تريد الإضرار بنا".