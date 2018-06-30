مصر
السبت 30 يونيو 2018 01:01

صندوق النقد يوافق على دفعة جديدة من قرض لمصر

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن - أرشيفية
رويترز
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي أتم مراجعته الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بما يسمح للسلطات المصرية بسحب دفعة قدرها 2.02 مليار دولار من قرض الصندوق لمصر.

وبهذا يبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

وبموجب برنامج الصندوق قامت مصر بتحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، كما أعلنت هذا الشهر عن إجراءات جديدة لتقليص الدعم شملت زيادة أسعار الوقود بنسب تجاوزت 66%، ورفع أسعار الكهرباء 26% في المتوسط ومضاعفة أسعار مياه الشرب لنحو مثليها.

المصدر
رويترز
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مصر
صندوق النقد
قرض دولي
رفع الدعم

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