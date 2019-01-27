صندوق النقد يتوقع تراجع النمو العالمي

.شكل تصاعُد التوترات التجارية، وتفاقم الأوضاع المالية للعديد من الدول، مصدرين أساسيين للخطرعلى الآفاق المتوقعة للنمو العالمي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5% عام 2019، و3.6% عام 2020، بانخفاض قدره 0.2% و0.1% عن توقعات أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدره الصندوق، فبالرغم من بقاء النمو العالمي عام 2018 قريباً من مستوياته المرتفعة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، بدأ الاقتصاد العالمي يميل إلى الضعف وبمعدل أسرع إلى حد ما، مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأدخل الصندوق على توقعاته تخفيضات محدودة؛ لكنه يرى احتمالات متزايدة تنبئ بإمكانية إجراء تخفيضات كبيرة فيما بعد.

منطقة اليورو

أجرى الصندوق تخفيضاً طفيفاً في التنبؤات الموضوعة للاقتصادات المتقدمة، وهو ما يرجع في الأساس إلى تخفيض التوقعات لمنطقة اليورو.

داخل منطقة اليورو، كانت التعديلات الكبيرة هي المتعلقة بألمانيا، حيث سيتأثر النمو في عام 2019 بمصاعب الإنتاج في قطاع السيارات، وانخفاض الطلب الخارجي.

في إيطاليا نجد أن المخاطر السيادية والمالية – والروابط فيما بينها – تولِّد تأثيرات معاكسة إضافية على النمو.

الولايات المتحدة

لا يزال التوسع الاقتصادي مستمراً في الولايات المتحدة، لكن التنبؤات لا تزال تشير إلى تباطؤ وتيرته مع انتهاء مرحلة التحفيز المالي.

عبر الاقتصادات المتقدمة، تنبأ التقرير بتباطؤ النمو من 2.3% في 2018 إلى 2% في 2019 و1.7% في 2020.

الاقتصادات الصاعدة:

توقع التقرير أن ينخفض النشاط الاقتصادي إلى 4.5% في الاقتصادات الصاعدة والنامية في 2019، ثم يتعافى إلى 4.9% في 2020.

تم تخفيض التوقعات لعام 2019 (0.2%) عما كانت عليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما يرجع بالأساس إلى توقع حدوث انكماش كبير في تركيا، في سياق من تشديد السياسات والتكيف مع أوضاع التمويل الخارجي التي أصبحت أكثر ضيقاً.

هناك تخفيض كبير أيضاً في توقعات النمو للمكسيك في الفترة 2019-2020، تأثراً بانخفاض الاستثمار الخاص. ويرجع التعافي المتوقع في 2020 إلى توقع تعافي الأرجنتين وتركيا.

تعبر الآفاق المتوقعة للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية عن استمرار التأثيرات المعاكسة الناجمة عن هبوط التدفقات الرأسمالية عقب ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الأمريكية وانخفاض قيم العملات، وإن أصبحت أقل حدة.

ربما تكون العوامل التي دفعت النمو العالمي واسع النطاق منذ النصف الثاني من 2017 قد بدأت تضعف بسرعة أكبر إلى حد مما كان متوقعاً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. فقد تباطأت التجارة والاستثمار، كما تباطأ الإنتاج الصناعي خارج الولايات المتحدة، وضعفت مؤشرات مديري المشتريات منذرة بتراجع الزخم.

مصادر الخطر

يمثل تصاعُد التوترات التجارية وتفاقم الأوضاع المالية مصدرين أساسيين للخطر على الآفاق المتوقعة.

من شأن زيادة عدم اليقين المحيط بأوضاع التجارة أن يزيد من ضعف الاستثمار ويُربك سلاسل العرض العالمية.

سيكون حدوث تضييق أشد في الأوضاع المالية أمراً باهظ التكلفة، بالنظر إلى ما تشهده البلدان من مستويات دين مرتفعة في القطاعين العام والخاص.

يمكن أن يتباطأ النمو في الصين بسرعة أكبر من المتوقع، وخاصة إذا استمرت التوترات التجارية، مما يمكن أن يُطلق موجات بيعية مفاجئة في الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية مثلما حدث في 2015-2016.

في أوربا، لا تزال الأحداث تتكشف في سياق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، كما يستمر خطر التداعيات المكلفة بين المخاطر السيادية والمالية في إيطاليا.

في الولايات المتحدة، يشكل امتداد فترة إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية مصدراً لمخاطر التطورات السلبية.

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