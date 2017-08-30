الأزمة الخليجية
الأربعاء 30 أغسطس 2017 22:04

صندوق النقد: قطر تحمي اقتصادها بطريقة فعالة

شعار دولة قطر
وزارة الخارجية القطرية
قال مسؤول بصندوق النقد الدولي الأربعاء إن حكومة قطرعملت بطريقة فعالة لحماية الاقتصاد في مواجهة العقوبات التي تفرضها عليها دول عربية أخرى.

وقال محمد القرشي في بيان بعد أن قاد فريقا من صندوق النقد الدولي في زيارة للدوحة استمرت أسبوعا "خففت عمليات ضخ السيولة التي قام بها البنك المركزي القطري وزيادة ودائع القطاع العام الأثر الواقع على الميزانيات العمومية للبنوك.

وقال القرشي أيضا إن السلطات عملت سريعا على إيجاد مسارات بديلة للتجارة التي تعطلت بسبب العقوبات ومصادر جديدة لإمدادات الغذاء، مما هدأ المخاوف من احتمال حدوث نقص.

المصدر
رويترز
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صندوق النقد
قطر
حصار قطر

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