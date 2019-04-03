صندوق النقد: الاقتصاد العالمي غير مستقر والنمو محفوف بالمخاطر

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد غيتي

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن الاقتصاد العالمي "غير مستقر" بعد عامين من النمو المضطرد.

التفاصيل: كريستين لاغارد قالت إن النمو العالمي يفقد الزخم في ظل تزايد التوترات التجارية وتشديد الأوضاع المالية، لكن التوقف المؤقت لرفع أسعار الفائدة سيساعد على دعم النشاط في النصف الثاني من 2019.

مديرة الصندوق قالت خلال عرض تمهيدي لاجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة من 12 إلى 14 أبريل/نيسان، إن الاقتصاد العالمي "غير مستقر" بعد عامين من النمو المضطرد.

كريستين أشارت إلى أن الآفاق "محفوفة بالمخاطر" وعرضة للتأثر بصدمات أسواق المال والتجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

مديرة صندق النقد أضافت في تصريحات أعدت للإدلاء بها في غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن "في شهر يناير/كانون ثاني، توقع الصندوق نموًا عالميًا لعامي 2019 و2020 يبلغ حوالي 3.5%، أقل مما كان عليه في الماضي القريب، ولكنه معقول.

كريستين: منذ ذلك الحين، فقد النمو مزيدًا من الزخم، كما سترون في تنبؤاتنا المعدلة الأسبوع القادم. شعار صندوق النقد الدولي على مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن (رويترز) كريستين ذكرت أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع ركودًا على المدى القريب، وأن "الوتيرة التي أصبحت أكثر تأنيًا في العودة إلى السياسة النقدية العادية" من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ستقدم بعض الدعم للنمو في النصف الثاني من 2019 وفي 2020.

غير أن مديرة الصندوق حذرت من أن السنوات التي شهدت دينًا عامًا مرتفعًا، وأسعار فائدة منخفضة منذ الأزمة المالية التي نشبت قبل عشر سنوات، لا تتيح مساحة كافية في كثير من الدول للتحرك عندما يدخل الاقتصاد في مرحلة الهبوط القادمة، ومن ثم تحتاج الدول إلى "استخدام سياسة المالية العامة بطريقة أكثر ذكاء".

ذلك يعني 'تحقيق التوازن الصحيح بين النمو وإبقاء الدين في حدود يمكن تحملها وتحقيق الأهداف الاجتماعية"، إلى جانب "معالجة عدم المساواة المفرط" من خلال تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، بحسب كريستين.

مديرة صندوق النقد استعرضت بحثا جديدا للصندوق يظهر أن ارتفاع الحواجز التجارية تضر بالاستثمار في المصانع والآلات والمشروعات التي توفر فرص عمل.