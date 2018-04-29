الصراع في سوريا
الأحد 29 أبريل 2018 14:48

صنداي تايمز: سلاح كيماوي إلى سوريا عبر وسيط بريطاني

ضحايا هجوم النظام السوري بالغاز السام على بلدة دوما في الغوطة الشرقية في دمشق
ضحايا هجوم النظام السوري بالغاز السام على بلدة دوما في الغوطة الشرقية في دمشق
غيتي
قالت صحيفة الصنداي تايمز إن شركة بريطانية سهلت توريد أسلحة كيميائية من كوريا الشمالية إلى سوريا.

وأوضحت أن شركة مسجلة في إحدى المناطق الصناعية بمنطقة نورث هامبتون شاير بشمال لندن متورطة في الشحنة المشبوهة.

ويخشى أن تكون هذه الشركة هي إحدى العمليات الأمامية العديدة في بريطانيا التي استخدمها نظام كيم جونغ أون للتهرب من العقوبات الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناشطي مكافحة الفساد قالوا أمس إن بريطانيا تُستغَـل في التمويه على تهريب مثل هذه الشحنات بسبب عدم خضوع الشركات المقيمة فيها للحد الأدنى من التفتيش.

وقالت إن الاستخدام المحتمل لبريطانيا لإخفاء شحنات قطع الأسلحة من كوريا الشمالية إلى سوريا أمر مزعج بشكل خاص، بسبب دور سلاح الجو الملكي في الغارات الجوية الأخيرة على المنشآت الكيميائية للرئيس بشار الأسد.

المصدر
صحف بريطانية
كلمات مفتاحية
الصراع في سوريا
السلاح الكيماوي
بريطانيا
كوريا الشمالية
سوريا
دوما
خان شيخون
بشار الأسد

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد| وصية طفل فلسطيني لأمّه: انظري لطائرتي الورقية وتذكريني
Thumbnail
تعرف على سبب توقف "تليغرام" في روسيا وأوربا والشرق الأوسط عن العمل

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم