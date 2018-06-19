كأس العالم 2018
الثلاثاء 19 يونيو 2018 19:40

صلاح يقود المنتخب المصري أمام روسيا

صلاح لم يشارك في مباراة مباراة مصر أمام أرورغواي
صلاح لم يشارك في مباراة مباراة مصر أمام أرورغواي
رويترز
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم على صفحته على "توتير" عن مشاركة محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب أمام روسيا اليوم الثلاثاء.

ويقود صلاح المنتخب المصري أمام روسيا بعد غياب أمام أورغواي التي خسرت مصر أمامها بهدف قاتل في الدقيقة 89 من وقت المباراة، في ظل غياب نجم الفريق محمد صلاح.

وغاب صلاح عن المباراة الماضية بسبب إصابته أثناء مشاركته مع فريقه ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوربا.

ويعلق المصريون آمالهم على محمد صلاح بأن يقود منتخبهم القومي للفوز على روسيا والمنافسة للصعود للدور الـ 16.

وهذا هو تشكيل المنتخب المصري في مباراة روسيا:

محمد الشناوي ( 23 ) - أحمد فتحي ( 7 ) ، علي جبر ( 2 ) ، أحمد حجازي ( 6 ) ، محمد عبد الشافي ( 13 ) - محمد النني ( 17 ) ، طارق حامد ( 8 ) - عبد الله السعيد ( 19 ) ، محمود حسن [ تريزيغيه ] ( 21 ) ،  محمد صلاح ( 10 ) - مروان محسن ( 9 ).

المصدر
الجزيرة مباشر
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