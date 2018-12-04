الدوري الإنجليزي
الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 11:45

صلاح يفوز بجائزة اتحاد مشجعي كرة القدم الإنجليزي

محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي
رويترز
حصد نجم الساحرة المستديرة محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لهذا العام، المقدمة من "اتحاد مشجعي كرة القدم" بحسب موقع نادي ليفربول.
التفاصيل:
  • فاز صلاح بالجائزة الأكبر التي يتم منحها من جانب الجماهير، متفوقا على رحيم سترلينغ وفيرجيل فان ديك وهاري ماغواير وسيريجو أغويرو.
  • الجائزة مقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم، بالشراكة مع "فيرجن ميديا"، في حفل أقيم (الإثنين) بالعاصمة البريطانية لندن.
  • شارك نحو 366 ألفا من الجماهير في التصويت، وأصبح صلاح ثالث لاعب من ليفربول، يتوج بالجائزة في آخر 6 سنوات.
تصريحات صلاح عقب الفوز بالجائزة:
  • شكراً للجميع على الجائزة. هي تعني الكثير بالنسبة لي لأنها تمنح بناء على تصويت الجماهير. 
  • عادة ما أهدي أي جائزة أحصل عليها لزملائي وجميع العاملين في ليفربول، ولكن في هذه المرة أود أيضاً أن أهديها لجماهير الريدز على دعمهم الرائع.
كيفين ميلز، الرئيس التنفيذي للاتحاد:
  • لا يوجد شك أن محمد صلاح مر بعام رائع، وأهدافه جعلت العام لا يصدق. 
  • مساهمته في أداء ليفربول خلال الموسم الماضي لا تنسى، بجانب قدراته.
  • اكتسب صلاح الإشادة من الجماهير بفضل شخصيته أيضاً، وهو الأمر الذي ظهر في تصويت المشاركين له.

جيف دودز المدير التنفيذي لشركة "فيرجين ميديا":

نشارك الجماهير اهتمامها بهذه الجوائز، وأنها تكون بمثابة الاحتفال بالأفضل في اللعبة سواء داخل الملعب أو خارجه. تهانينا لكل الفائزين والمرشحين لهذا العام.

خلفيات:
  • محمد صلاح حل سادسا في جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول، وحصد لوكا مودرتيش المركز الأول وفاز بالجائزة.
  • جاء صلاح في قائمة هيئة الإذاعة البريطانية النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي، والتي ستعلن نتيجتها في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
  • فاز صلاح بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب أفريقي العام الماضي بعدما وصل للقائمة النهائية مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانغ.
  • قدم صلاح أداء لافتا سواء مع فريقيه ليفربول، وقاد المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم.
  • قاد صلاح منتخب مصر لحجز مقعده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة العام المقبل 2019.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
محمد صلاح
ليفربول
اتحاد مشجعي كرة القدم
جائزة
تصويت
جماهير
الكرة الذهبية

اقرأ أيضا

Thumbnail
السعودية ترفض المشاركة في تسوية نزاع مع قطر
Thumbnail
إيطاليا تضم 5 مصريين مشتبه بهم للتحقيق في قضية ريجيني.. من هم؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم