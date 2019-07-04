صلاح يطارد راموس خلال أجازته في مصر

بعض الجماهير المصرية استقبلت راموس بالهتاف لمحمد صلاح مواقع التواصل

خيمت عرقلة نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الشهيرة، على أول زيارة للاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس، لمصر منذ تلك الواقعة.

التفاصيل الثلاثاء، وصل راموس، مطار الغردقة الدولي شرقي مصر، لقضاء إجازة لعدة أيام، ونقلت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن بعض الجماهير استقبلته بالهتاف لـ"مو صلاح".

بحسب إعلام محلي، وجد راموس استقبالا حافلا في منتجع الغردقة، حيث تم تعليق لوحات دعائية تحمل اسمه وترحب بوصوله، وتم تداول مقاطع فيديو لاحتفاء مصريين به والتقاط الصور معه.

تفاعلت منصات التواصل لا سيما في تويتر، الخميس، مع زيارة راموس بين مؤيد ومعارض وساخر.

تعجبت حسابات من استضافة راموس، رغم اعتدائه على محمد صلاح من قبل، وغضب المصريين منه، واستنكرت بسخرية هذا الاستقبال الحافل.

قال أحد المغردين إن فكرة دعوة مشاهير كرة القدم لترويج السياحة جيدة، لكنه اعتبر أن دعوة راموس غير صائبة.

أضاف "سمعته كلاعب ارتكب أخطاء متعمدة ضد صلاح ولاعبين آخرين مشينة، ناهيك عن حملات الهجوم عليه. الرياضة أخلاق رفيعة والجماهير تفضل ذوي السمعة الطيبة".

في المقابل، قال مغرد آخر إن وجود راموس هي دعوة مدفوعة الثمن بهدف تنشيط السياحة، ومن الطبيعي أن تكون جميع مراسم استقباله بشكل مميز.

أضافت "رغم ده (هذا) .. مصريون عاديون عرفوا واستنوه قدام (وانتظروا أمام) الفندق وهتفوا وغنوا باسم صلاح لما شافوه (رأوه)". صلاح وراموس في مايو/ أيار 2018، خرج صلاح، لاعب ليفربول، باكيا من نهائي دوري أبطال أوربا، بسبب الإصابة بعد التحام قوي مع راموس، ما أثار غضبا واسعا بمنصات التواصل ضد اللاعب الإسباني، خاصة أن الإصابة كانت تهدد نجم مصر بالإبعاد عن مشاركة منتخب بلاده في مباريات كأس العالم.

لم تبتعد واقعة إصابة صلاح عن رجل الأعمال المصري كامل أبوعلي، الذي يستضيف اللاعب الإسباني، في تصريحات محلية أدلى بها.

قال أبو علي، وهو من أبرز رجال الأعمال بمصر "أعرف أن المصريين غاضبون من راموس بعد واقعة التدخل العنيف مع النجم محمد صلاح (..) ولكن جولته في الغردقة تؤكد حبه لمصر، وجاء ليصالح المصريين".

أبو علي أضاف "هذه في النهاية كرة القدم، خاصة أنه اعتذر لصلاح في وقت سابق على تدخله العنيف".

أبو علي: راموس من أهم المدافعين في العالم، ومجرد التقاط صور ونشرها عبر حساباته على مواقع التواصل تعتبر أكبر دعاية لمصر، داعيا إلى استثمار تلك الزيارة في مصلحة مصر بشكل أفضل، و"محو خلافات الماضي".