الجمعة 14 ديسمبر 2018 23:42
صلاح يحتفظ بجائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب أفريقي
توج النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي في 2018 وللعام الثاني على التوالي.
التفاصيل
- تفوق صلاح، الفائز بالجائزة ذاتها العام الماضي، على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني والمغربي مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس الإيطالي والسنغالي الآخر كاليدو كوليبالي مدافع نابولي والغاني توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد.
- أصبح صلاح ثالث مصري يفوز بالجائزة بعد محمد بركات عام 2005 ومحمد أبو تريكة 2008، كما أنه اللاعب العربي الخامس الذي يحصل على الجائزة التي سبق للجزائريين ياسين براهيمي 2014 ورياض محرز 2016 الفوز بها، كما أصبح ثاني لاعب أفريقي يحتفظ بالجائزة لعامين متتاليين بعد النيجيري جاي جاي أوكوشا، الذي فاز بالجائزة عامي 2003 و2004.
- قال هداف ليفربول عقب تسلمه الجائزة "فوزي بالجائزة مرتين على التوالي شيء رائع. كانت هناك لحظات رائعة في 2018. أتطلع للفوز بلقب مع النادي العام المقبل وأتمنى مواصلة تطوير أدائي".
- أعرب صلاح عن أمنيته في الفوز بالجائزة العام المقبل أيضا.
2017, 2018...😍 pic.twitter.com/PKrhALVXeu— Mohamed Salah (@MoSalah) December 14, 2018
- "بي بي سي" قالت إنها تلقت أكثر من 650 ألف مشاركة في التصويت على الجائزة، وهو رقم قياسي منذ إطلاقها عام 2001.
- يحتل صلاح حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعشرة أهداف بالتساوي مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.
- قاد صلاح ليفربول خلال الموسم الحالي للتأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوربا بعدما أحرز ثلاثة أهداف في دور المجموعات بينها هدف الفوز على نابولي الإيطالي في مباراة حاسمة وهو الهدف رقم 13 للاعب روما السابق خلال مشاركاته في البطولة ليصبح ثاني أفضل هدافي ليفربول في تاريخ البطولة بعد أسطورة النادي ستيفن جيرارد.
عام حافل:
- سجل صلاح 32 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ليحصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للمسابقة في مايو/ أيار الماضي وجائزة أفضل لاعب في المسابقة أيضا.
- قاد اللاعب المصري ليفربول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوربا الموسم الماضي بعدما سجل عشرة أهداف خلال مشوار البطولة لكنه أصيب في الشوط الأول قبل أن يخسر فريقه اللقب أمام ريال مدريد بالهزيمة 3-1.
- توج صلاح خلال عام 2018 بجائزة ثالث أفضل لاعب في العالم بعد الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو ليصبح أول مصري وعربي في التاريخ يصل للقائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم.
- احتل صلاح المركز السادس في قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2018 وفقا لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية وهو أعلى ترتيب للاعب افريقي في جائزة الكرة الذهبية منذ الكاميروني صامويل إيتو الذي حل خامسا في عام 2009.
- قاد صلاح منتخب مصر للتأهل إلى منافسات كأس العالم، التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي، لثالث مرة في تاريخها والمرة الثانية بعد 28 عاما.
- سيتنافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في القارة من الاتحاد الأفريقي، بعد أن انضم إلى قائمة مختصرة ضمت ماني أيضا ومحرز جناح مانشستر سيتي.
- انضم للقائمة المختصرة أيضا أوباميانغ والنيجيري أليكس أيوبي زميله في أرسنال وبنعطية والكاميروني أندريه أونانا حارس أياكس أمستردام.
- ضمت القائمة حارسا آخر هو الأوغندي دينيس أونيانغو من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأنيس البدري لاعب وسط الترجي التونسي بطل أفريقيا ووليد سليمان صانع لعب الأهلي المصري الذي قاد فريقه لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد سلسلة من العروض الرائعة.
- تقام مراسم توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في دكار بالسنغال في الثامن من يناير/ كانون الثاني.
المصدر
رويترز
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