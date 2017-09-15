الجمعة 15 سبتمبر 2017 15:26
صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو في استفتاء دوري الأبطال
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم(يويفا) فوز المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء فوز صلاح في الاستفتاء الذي نظمه "يويفا" للجماهير عبر موقع الإلكتروني.
وتفوق صلاح على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني.
وحصل صلاح على 51% من أصوات المشاركين في الاستفتاء على موقع، فيما حصل ميسي في المرتبة الثانية بنسبة 20% من الأصوات.
وجاء رونالدو ثالث برصيد 12% من نسبة الأصوات فيما جاء جيمس رودريجيز صانع ألعاب بايرن ميونيخ في المركز الرابع برصيد 7% من الأصوات.
واحتل نيمار لاعب باريس سان جيرمان المركز الخامس برصيد 4%، وروميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 3%.
المصدر
الجزيرة مباشر
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