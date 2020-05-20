صلاح ولاعبو ليفربول يعودون للتدريب (فيديو)
ونشر حساب ليفربول على تويتر مقاطع فيديو وصورا لعودة اللاعبين ومنهم صلاح وساديو ماني وجوردان هندرسون وحارس المرمى أليسون بيكر وفيرجيل فان ديك.
Oh hello, @MoSalah 😍👋— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 20, 2020
Another small group session underway 💪 pic.twitter.com/z0LfcfTB1m
وخضع لاعبو ليفربول وأفراد الطاقم التدريبي للفريق لاختبارات الكشف عن مرض "كوفيد-19"، ومن المتوقع أن تظهر نتائج الاختبار السبت المقبل.
Sadio back on that Melwood grass 🤩👌 pic.twitter.com/RRwhayiMwX— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 20, 2020
وسمحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة التدريبات بمجموعات صغيرة من اللاعبين، مع الاستمرار في الالتزام بقواعد التبادل الاجتماعي.
Keeping our distance 📏 pic.twitter.com/A5Lw389CYA— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 20, 2020
ويجب أن تقتصر التدريبات في البداية على 75 دقيقة فقط وينبغي أن يتدرب اللاعبون في مجموعات تضم كل واحدة خمسة لاعبين على الأكثر ولكن بدون اتصال بدني بين اللاعبين، كما تم إبلاغهم بارتداء ملابس التدريب فور وصولهم وتغييرها في المنزل.
Day one of small group training: Done ✅👊— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 20, 2020
View the full Melwood gallery ⤵️
وقال مدير كرة القدم في رابطة الدوري الإنجليزي إن الرابطة تبحث الاستعانة بفرق من المفتشين لضمان التزام الأندية باللوائح الجديدة.
𝗧𝗵𝗶𝘀...@Alissonbecker in training 🤩🧤 pic.twitter.com/fyh69DhT0C— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 20, 2020
وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه لن يجبر أي لاعب في الفريق على حضور التدريبات إذا لم يكن يشعر بالأمان، وأضاف: "لا توجد قيود أو عقوبات أو أي شيء آخر. إنه قرارهم وسنحترمه بنسبة مئة في المئة".
Smiles all round 😀❤️— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 20, 2020
...and some new hairstyles 😁 pic.twitter.com/8xbOusN5jw
وتوقف الدوري الإنجليزي منذ 13 مارس/ اذار الماضي بسبب جائحة كورونا، وكان ليفربول يتصدر المسابقة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني وعلى بعد انتصارين فقط من الفوز بأول ألقابه في الدوري الممتاز منذ 1990 قبل توقف الموسم.
وسيقرر مسؤولو الدوري الأسبوع المقبل موعد عودة التدريبات الطبيعية التي تتضمن التحامات واتصال بين اللاعبين. ويأمل المسؤولون في في عودة الدوري في يونيو/ حزيران المقبل.