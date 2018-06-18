كأس العالم 2018
الاثنين 18 يونيو 2018 19:03

صلاح: جاهز لمباراة روسيا والـ 100 مليون مصدر قوتي

قال محمد صلاح مهاجم المنتخب المصري لكرة القدم والمحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، إن جماهير بلاده هي مصدر قوته الحقيقية.

وأكد صلاح في مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أنه قد يضن البعض أن ضغط الجماهير لتسجيل الأهداف يشكل حملًا قد يدمر أي لاعب.

وأضاف أنه لا يرى الأمر بهذا الشكل، موضحا أن هؤلاء الجماهير هم أهله ومصدر قوته وإبداعه.

وأشار صلاح إلى أنه عندما ينزل الملعب فإن الـ100 مليون مصري يكونون مصدر قوته.

وكتب صلاح على "انستغرام" أنه جاهز لمباراة الغد التي يخوضها المنتخب المصري مع نظيره الروسي غدا الثلاثاء.

وتزايدت فرص مشاركة صلاح في مباراة روسيا، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم بعد غيابه عن اللقاء الأول أمام أورغواي لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

وتعول الجماهير المصرية آمالًا كبيرة على صلاح بعد المستوى اللافت للنظر الذي ظهر عليه خلال مباريات ليفربول في الموسم المنتهي.

وتتصدر روسيا المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أورغواي، فيما يحتل المنتخب المصري المركز الثالث بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن السعودية المتذيل.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
محمد صلاح
مصر
روسيا 2018
كأس العالم
روسيا
أوروغواي
السعودية
المونديال
كرة القدم

اقرأ أيضا

Thumbnail
إسرائيل تتهم وزيرا سابقا بالتجسس لصالح إيران
Thumbnail
شاهد: ماذا قال مدرب روسيا وحارس مرماها عن محمد صلاح؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم