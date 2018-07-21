صلاة الاستسقاء لإطفاء حرائق الغابات في السويد (فيديو)
وأقيمت الصلاة في حي "تنستا" بالعاصمة ستوكهولم، وقال الشيخ يوهانس عبد الله كلومنيك إن المطر لم يهطل على البلاد منذ 4 أشهر ما دفعهم لإقامة صلاة الاستسقاء.
وأضاف أن المزارعين في وضع صعب للغاية نتيجة الموجة التي تسببت في عشرات الحرائق والتي حولت آلاف الهكتارات من الغابات إلى رماد.
وواصل رجال الاطفاء مكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق واسعة في السويد بعد موجة استثنائية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف.
وقالت مؤسسة الأرصاد الجوية السويدية إن موجة الحر هي الأعلى منذ 66 عاما.
وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أفراد فرق الاطفاء والانقاذ من القوات الجوية السويدية وهم يحاولون اخماد الحرائق من شاحنات بينما شوهدت طائرة هليكوبتر تسقط الماء من الجو.
وقالت السلطات إنه جرى رصد 35 حريقا حتى يوم (الخميس) الماضي على مساحة تزيد عن 20 ألف هكتار.
وطلبت الحكومة السويدية المساعدة من النمسا وبولندا والدنمارك والبرتغال وفرنسا وألمانيا وسويسرا التي استجابت وأرسلت طائرات ومروحيات إطفاء إلى السويد.
ولم ترد تقارير عن حدوث وفيات أو إصابات.