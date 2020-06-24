الأربعاء 24 يونيو 2020 17:59
"صفى دمه وهرب".. غضب في مصر لاعتداء شرطي على سائق (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو يظهر سائق أجرة قال إنه تعرض للضرب من قبل أمين شرطة بمرور القاهرة، وتحديدًا في منطقة التجمع الخامس شرقي العاصمة.
وقال شهود عيان، إن الشرطي هرب بعد تجمع المواطنين لحفظ حق السائق، وقال أحدهم "ضربه وخلى دمه اتصفى.. الظلم حرام".
وتسبب الاعتداء في إصابة السائق بنزيف، بينما انسحب أمين الشرطة من المكان بسرعة.
وأظهر الفيديو، غضب المواطنين ورغبتهم في الإدلاء بشهاداتهم ضد شرطي المرور، ورفضهم الاعتداء على السائق واصفين ما حدث بإنه "ظلم وافتراء".
ولقي الفيديو رواجا كبيرًا على مواقع التواصل المصرية، معتبرين ما حدث هو تكرار لمشاهد سابقة من قبل الداخلية في ظل عدم محاسبة الجناة.
المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند