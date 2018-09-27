الخميس 27 سبتمبر 2018 11:40
صفقة خط أنابيب للإسراع بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر
اتفق شركاء مصريون وإسرائيليون على شراء 39% من الأسهم في خط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار.
التفاصيل:
- قالت شركتا "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية و"نوبل إنرجي" ومقرها بولاية تكساس الأمريكية، الخميس، إن الصفقة ستمكن من البدء في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر ربما مطلع 2019.
- ستسمح الصفقة بتزويد مصر بنحو 64 مليار متر مكعب من الغاز قيمتها 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين وذلك في إطار اتفاق وُقع في فبراير/شباط.
- تملك شركة غاز شرق المتوسط خط أنابيب تحت البحر يمتد بين عسقلان في إسرائيل والعريش في مصر.
- بغية الشراء في غاز شرق المتوسط، تدفع كل من "ديليك دريلينج" و"نوبل إنرجي"، اللتين تطوران معا حقول غاز إسرائيلية، 185 مليون دولار في حين تدفع شركة غاز الشرق المصرية 148 مليون دولار.
- قال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لديليك دريلينغ: "هذه صفقة تاريخية، تحول مصر إلى مركز طاقة إقليمي وتضعها في مصاف مراكز الطاقة العالمية الكبيرة".
- تتضمن الصفقة أيضا موافقة غاز شرق المتوسط على إنهاء التحكيم مع مصر وإسقاط الدعاوى بحق القاهرة فيما يتعلق بإلغاء صفقة غاز قبل عدة سنوات حسبما ذكرت ديليك في بيان.
- وقالت نوبل إن الشركاء دبروا أيضا خيار مسار إضافي لنقل الغاز الطبيعي إلى مصر عن طريق الدخول في اتفاق مع مالك ومشغل خط أنابيب العقبة-العريش.
خلفية:
- في فبراير/شباط 2018 قالت شركة ديليك الإسرائيلية للحفر إن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى مصر.
- قالت الشركة الإسرائيلية إن الاتفاقيات وقعت مع شركة دولفينوس المصرية، لبيع نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
- حينها قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن اتفاقات تصدير الغاز الطبيعي البالغة قيمتها 15 مليار دولار الموقعة مع مصر ستقوي العلاقات بين البلدين.
- قال شتاينتز في بيان: "هذه هي المرة الأولى منذ توقيع معاهدات السلام في الشرق الأوسط التي تُوقع فيها مثل هذه الاتفاقات الكبيرة بين البلدين".
المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية