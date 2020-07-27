الكويت ومصر
الاثنين 27 يوليو 2020 11:39

صفعه 3 مرات.. كويتي يعتدي على عامل مصري بأحد المتاجر (فيديو)

مواطن كويتي يصفع عامل مصري 3 مرات في إحدى الجمعيات
مواطن كويتي يصفع عامل مصري 3 مرات في إحدى الجمعيات
مواقع التواصل
غضب واسع اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار مقطع فيديو لعامل مصري بأحد المتاجر بالكويت يتم صفعه من مواطن كويتي ثلاث مرات في أحد المتاجر.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم الخميس الماضي حيث أراد المواطن الكويتي دفع ثمن مشترياته داخل جمعية "صباح الأحمد" على نحو يخالف لوائح المكان، إلا أن العامل المصري "وليد" رفض ذلك وأوضح له أن هذا غير مسموح، فما كان من المواطن إلا أن صفعه ثلاث مرات متتالية.

وأوضح الشاب المصري وليد في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية إنه امتنع عن اتخاذ أي رد فعل من جانبه حتى يأخذ حقه بالقانون، وتوجه بعدها بالفعل لقسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة.

كثيرون تفاعلوا مع القضية عبر مواقع التواصل وأصبح وسم #حق_العامل_المصري الأعلى تداولا على موقع تويتر، حيث انتشرت ردود الفعل الغاضبة والمطالبة بمناصرة الشاب المعتدى عليه وعدم التساهل مع المعتدي.

من جانبه استنكر ناصر ذعار العتيبي، مدير الجمعية، ما حدث في تسجيل صوتي له على وسائل التواصل، بل إنه قدم استقالته على خلفية ما حدث لوليد.

وقال العتيبي "إللي صار مع وليد أغضبني، هذا الرجل أكثر من مرة يشتكيلي، أقوله (اذكر الله)، كل ما يعتدي واحد على موظف وافد، يقول (أنا مجنون)، أنا بموت من القهر، لو عامل فراش، لا نيجي على الضعيف".

وتابع "هذا استغل الضعيف المسكين، وضربه كأنه إسرائيلي قابل فلسطيني، أنا ما أقدر أرد حق وليد، إحنا تعبنا، كل ما ينهان عامل، ما نعرف ناخد حقه، المجنون يروح يتعالج، ما يعتدي على المساكين".

وأكد العتيبي في اتصال هاتفي على إحدى الفضائيات المصرية "أن (وليد) أخ لنا لا نقبل عليه ولا على غيره (الإهانة) وهذا ما جبلنا عليه في الكويت، والتفاعل الشعبي في الكويت خير دليل على ذلك، ودعاة الفتنة بين الشعوب ما هم إلا قلة قليلة لا يمثلون الشعب الكويتي".

وأضاف أن جهات كويتية رفيعة تفاعلت مع القضية وتكلمت فيها، وأنه تم استدعاء المواطن الكويتي المعتدي وسوف يأخذ القانون مجراه في القضية.

وتابع "وليد ما نرضى عليه شعرة كما لا نرضى على أي واحد على هذه الأرض الطيبة".

واستدرك "تقدمت باستقالتي من باب الزعل على أخوي وليد لعلي أجبر خاطره بهذا الأمر، وأبين له أني ما أقبل الظلم، وأن المناصب تذهب إذا وصلنا لهذا المستوى". 

من جانبها قالت وزيرة الهجرة المصرية لوسائل إعلام مصرية إنه تم التواصل مع القنصلية المصرية بالكويت، وإن الوزارة تابعت بالقضية حتى تم القبض على المواطن الكويتي.

وأضافت "أحيي وليد لثباته الانفعالي لأنه احترم المكان الذي يعمل به، ما أوقع المواطن الكويتي في الخطأ أكثر"، محذرة من أن البعض قد يستغل الأمر للوقيعة بين الشعبين والحكومتين المصرية والكويتية.

وأكدت أن مثل هذه الحوادث فردية ولا ينبغي أن تمثل مشكلة بين الشعبين، وطالبت بحذف الفيديو من على مواقع التواصل حفاظا على كرامة المصريين بالخارج.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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مصري
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