الجمعة 25 يناير 2019 13:40
صعق وإجبار ناشطة على التقبيل.. شهادات جديدة عن التعذيب بالسعودية
دعت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتش ووتش الحقوقيتان الجمعة السلطات السعودية إلى السماح بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعذيب نشطاء في حقوق الإنسان بينهم نساء.
التفاصيل
- قالت منظمة العفو في بيان نشرته على موقعها إنها تلقَّت "شهادات جديدة بشأن أعمال التعذيب وإساءة المعاملة" تعرَّضت لها مجموعة من النشطاء الحقوقيين جرى توقيفهم في مايو/ أيار 2018.
- بحسب تلك الشهادات، فقد أبلغ محقّق إحدى الناشطات كذباً بأن أفراد عائلتها قضوا نحبهم، وجعلوها تصدِّق ذلك لمدة شهر كامل.
- في رواية اخرى، "أُرغم ناشط وناشطة على تقبيل بعضهما بعضاً على الفم، بينما كان المحققون يشاهدونهما"، فيما تحدّث نشطاء وناشطات آخرون عن "تعرَّضهم للتعذيب بالصعق الكهربائي".
- ذكرت إحدى الناشطات أن المحققين صبُّوا الماء في فمها عنوةً فيما كانت تصرخ أثناء تعذيبها.
- دعت المنظمة السلطات السعودية إلى السماح "لمراقبين مستقلين بالتحقيق في تلك الادعاءات، وبيان الحقائق بشكل محايد، وتحديد هوية المسؤولين عن تلك الانتهاكات".
- قال مايكل بيغ نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتش ووتش في بيان الجمعة "للتحقيقات الداخلية في السعودية فرصة ضئيلة في معرفة حقيقة معاملة المعتقلين". وتابع "إذا أرادت السعودية حقا معرفة حقيقة ما حدث ومساءلة المعتدين، عليها السماح لجهات مستقلة بالوصول إلى هؤلاء المعتقلين".
تعذيب وتحرش جنسي
- كانت منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش اتهمتا السعودية مرارا بتعذيب النشطاء والناشطات وبالتحرش الجنسي بهم، وهو ما نفته الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني، معتبرة أن هذه التقارير "لا أساس لها".
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في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشفت وكالة رويترز أن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي أشرف شخصيا على تعذيب ناشطة وهددها بالاغتصاب والقتل، فيما تولى مساعدوه تعذيب نساء أخريات والتحرش بهن.
- في منتصف يناير/ كانون الثاني الحالي، نقلت وكالة بلومبرغ أن النيابة السعودية فتحت تحقيقا في مزاعم تعذيب النشطاء.
- في أمايو/ أيار 2018، شنّت السلطات السعودية، قبل شهر من بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، حملة اعتقالات طالت نحو 17 ناشطاً وناشطة.
- اتهمت السلطات السعودية النشطاء بـ"الإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج"، فيما اتهمتهم وسائل إعلام موالية للحكومة بأنهم "خونة" و"عملاء للسفارات".
شهادات جديدة عن تعرض نشطاء للتعذيب والتحرش الجنسي في داخل سجون #السعودية. فالسلطات غير راغبة في حماية المحتجزين بشكل فعال، أو في إجراء تحقيق محايد. ندعو السلطات إلى السماح الفوري لهيئات المراقبة المستقلة بالوصول إلى النشطاء المحتجزين https://t.co/nkG3rT3ZgF— lynn maalouf (@lynn_maalouf) January 25, 2019
- من بين الناشطات المعتقلات لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حقّ النساء في قيادة السيارة ومطالبتهن بإنهاء وصاية الرجل على المرأة.
- أفرجت السلطات عن بعض هؤلاء النشطاء، وبينهم إبراهيم المديميغ، المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان، الذي أطلق سراحه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. والمديميغ في الثمانينات من عمره.
- أُفرج عن المديميغ في خضم انتقادات طالت السعودية بسبب جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
- تسبّبت قضية خاشقجي بأزمة علاقات عامة للمملكة وأضرت بصورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بينما تتّهمه منظمات حقوقية بشن حملات توقيف منذ تسلمه منصبه في 2017، بينها حملة شملت أمراء وسياسيين على خلفية قضايا فساد، وحملة أخرى ضد كتّاب ورجال دين.
المصدر
وكالات
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