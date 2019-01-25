صعق وإجبار ناشطة على التقبيل.. شهادات جديدة عن التعذيب بالسعودية

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تعذيب وتحرش جنسي

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشفت وكالة رويترز أن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي أشرف شخصيا على تعذيب ناشطة وهددها بالاغتصاب والقتل، فيما تولى مساعدوه تعذيب نساء أخريات والتحرش بهن.

شهادات جديدة عن تعرض نشطاء للتعذيب والتحرش الجنسي في داخل سجون #السعودية. فالسلطات غير راغبة في حماية المحتجزين بشكل فعال، أو في إجراء تحقيق محايد. ندعو السلطات إلى السماح الفوري لهيئات المراقبة المستقلة بالوصول إلى النشطاء المحتجزين https://t.co/nkG3rT3ZgF