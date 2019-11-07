الخميس 7 نوفمبر 2019 19:27
صربيا تستعد لشراء منظومة صاروخية روسية رغم التهديدات الأمريكية
تستعد روسيا لتسليم صربيا منظومة صاروخية مضادة للطائرات رغم تحذير الولايات المتحدة من فرض عقوبات على دولة البلقان في حالة شراء أسلحة روسية.
التفاصيل
- ذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" الأربعاء أن منظومة "بانتسير-إس" ستسلم إلى صربيا "خلال الأشهر القليلة المقبلة وفقا للعقد الموقع" بين البلدين.
- الإعلان يأتي رغم تحذير ماثيو بالمر، المبعوث الأمريكي الخاص لدول غرب البلقان، لصربيا الأسبوع الماضي من أن شراء الأسلحة الروسية قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.
- بالمر قال في مقابلة مع محطة "ألسات إم" التلفزيونية في مقدونيا: "نأمل أن يحذر شركاؤنا الصرب من أي معاملات من هذا النوع".
- في المقابل قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في مقابلة مع التلفزيون الحكومي يوم الثلاثاء إن صربيا تشتري أسلحة دفاعية من الروس، وأنه يريد في الوقت نفسه تجنب أي عقوبات أمريكية "أو مواجهة مع أمريكا".
- فوتشيتش أضاف في المقابلة أن "صربيا تسلح نفسها لأنها دولة حرة تحيط بها دول أعضاء في الناتو، ونريد أن نكون أصدقاء معها" مؤكدا أنه لن يسمح لصربيا "أن تكون ضعيفة كما كانت في التسعينيات" من القرن العشرين.
خلفية
- تعرضت صربيا لقصف من حلف الناتو في عام 1999، لوقف الحملة الصربية الدموية ضد ألبان كوسوفو في ذلك الوقت.
- تركت هذه التجربة شعورا عميقا من عدم الثقة لدى الصرب في التحالف العسكري الغربي.
- أعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا عام 2008، وهي خطوة لم تحظ باعتراف كل من بلغراد وموسكو.
- بانتسير هو نظام صاروخي مضاد للطائرات قصير إلى متوسط المدى يثبت على الشاحنات وفد نشرته روسيا في سوريا.
- يمكن لصواريخ بانتسير أن تستهدف أيضا الطائرات المسيرة وصواريخ كروز.
- لا تزال صربيا حليفا رئيسيا لروسيا رغم رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوربي.
- تعهدت بلغراد بالبقاء خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب النزاع في شرق أوكرانيا.
- ساهمت روسيا في تدعيم الجيش الصربي بطائرات مقاتلة وطائرات مروحية هجومية، ودبابات قتالية، ما أثار مخاوف في منطقة البلقان التي شهدت حروبا مدمرة، عقب انهيار يوغوسلافيا في تسعينيات القرن العشرين، حيث دخلت صربيا حينها في حرب مع جيرانها كرواتيا والبوسنة وكوسوفو.
المصدر
الجزيرة مباشر
اسوشيتد برس
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