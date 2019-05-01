"صراع العروش" يتسبب في شهرة كبيرة لنادل بمطعم باكستاني

فوجئ الناس في مدينة روالبندي الباكستانية برؤية إحدى شخصيات مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) التلفزيوني تقدم لهم الطعام في مطعم محلي.

وحقق النادل روضي خان مشاهدة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في بلده، حيث يحظى (جيم أوف ثرونز) بإقبال كبير، بسبب التشابه الكبير بينه وبين الممثل الأمريكي بيتر دينكليغ الذي يجسد شخصية تيريون لانستر في ذلك المسلسل الخيالي الذي تبثه شبكة تلفزيون (إتش.بي.أو).

ولم يكن خان البالغ من العمر 26 عاما يعرف شيئا على الإطلاق قبل بضعة شهور عن دينكليج. لكن حياته تغيرت عندما لاحظ نجل صاحب المطعم الذي يعمل به خان الشبه الكبير بينه وبين دينكليج ووضع صورته على فيسبوك.

وقال خان لوكالة رويترز "في البداية بدأوا يطلقون على اسم بيتر دينكليغ. بعد ذلك رأيت أعماله، وتدريجيا أصبحت مشهورا".

ولا يقتصر الشبه على ملامح الوجه فقط، لكن كلا من الرجلين يبلغ طوله أيضا 135 سنتيمترا.

وقال خان "أمنيتي أن أعمل في السينما. وأمنيتي الأخرى هي أن أقابل بيتر دينكليغ". وينتهي الموسم الثامن والأخير من جيم أوف ثرونز الذي يحظى بشعبية طاغية في 19 من مايو أيار.

يشبه النادل الباكستاني الممثل الأمريكي بيتر دينكليغ ـ رويترز

صراع العروش

ويقترب المسلسل الدرامي الخيالي، المقتبس عن سلسلة روايات "أغنية الجليد والنار" (إيه سونغ أوف آيس أند فاير) للكاتب جورج آر.آر. مارتن، سريعا من نهايته في موسمه الثامن.

لم يتبق سوى أربع حلقات فحسب قبل إسدال الستار على واحد من أنجح المسلسلات التي أنتجتها شبكة (إتش.بي.أو) الأمريكية.

بدأ انتاج المسلسل في عام 2011 واستمر انتاجه حتى وصل إلى الموسم الثامن والأخير والذي يعرض حاليا للجمهور.

ويحقق المسلسل أرقاما قياسية في المشاهدة، إذ بلغ إجمالي عدد المشاهدين السابقين 17.4 مليون مشاهد في الحلقة الأولى من الموسم الثامن، متجاوزةً الحلقة الأولى من الموسم الأخير.