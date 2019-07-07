مصر
الأحد 7 يوليو 2019 21:46

صدمة وغضب جماهيري في مصر بعد الخروج من أمم أفريقيا

طفلة حزينة بعد هزيمة المنتخب المصري
رويترز
ما إن انتهت مباراة مصر وجنوب أفريقيا بخروج البلد المضيف للبطولة من دور الـ16 حتى هتف الجمهور المصري ضد لاعبي المنتخب غضبا من أدائهم الضعيف.
التفاصيل:
  • برغم بكاء بعض الأطفال والفتيات في المدرجات لهزيمة الفريق، فقد كان رد فعل غالبية الجمهور الغاضب ممزوجا بالتشفي في هزيمة الفريق، وهي ظاهرة أرجعها بعضهم لأسباب تتعلق بعشوائية اللعب وآخرون لـ"الهزيمة تليق بفريق المتحرشين"، وانتقل التشفي لمواقع التواصل.
  • برغم ترحيب عدد من الجماهير باللاعب "عمرو وردة" المتهم بالتحرش، فور نزوله المباراة، فقد هاجمته فتيات بعنف وهتفن فور نزوله "يا متحرش". ثم هاجمه الجمهور كله عقب هزيمة الفريق وتحدث بعضهم عن "غضب الله علي الفريق"، وأبدت فتيات هاجمن التحرش بعنف، سعادتهن بارتباط نزوله بخسارة الفريق.
  • قطاع عريض من المصريين، داخل الملعب وخارجه، أرجعوا خسارة منتخبهم ليس فقط لسوء أداء الفريق منذ بداية البطولة ولكن لسبب أخلاقي يعلق بالعفو عن لاعب "متحرش" وإشراكه في المباراة.
  • مصريون أرجعوا سبب الخسارة أيضا إلى "الفساد الرياضي والأخلاقي، وتحجيم الدور السياسي المحتمل لمشجعي الكرة".
  • رغم توقع كثير من النقاد الرياضيين والجمهور ألا يستمر الفريق المصري حتى الأدوار النهائية بسبب ضعف مستواه، فقد أغضبهم الإصرار على مشاركة اللاعب عمرو وردة المتهم بالتحرش في المباراة بعد العفو عنه.

 

  • نقاد وإعلاميون ورجال أعمال طالبوا بمحاسبة المسؤول عن الهزيمة.

 

 

  • الناقد الرياضي المصري علاء صادق أرجع الهزيمة إلى ما أسماه "الفساد الذي يسيطر على الكرة المصرية منذ فترة".
  • ناشطون هاجموا النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لمساندته اللاعب وردة، قائلين إنها "وصمة عار في تاريخه".
  • مسؤول في اتحاد الكرة المصري، رفض ذكر اسمه، قال للجزيرة مباشر فور نهاية المباراة إنه يتوقع أن يكون الاتحاد "هو كبش الفداء"، وبالفعل عقب المباراة قالت صحيفة "اليوم السابع" القريبة من جهاز المخابرات إن "جهات سيادية ستبدأ التحقيق في ملفات فساد اتحاد الكرة".
  • المسؤول أبلغ الجزيرة مباشر بأن "تعليمات عليا صدرت (لمجلس إدارة) الاتحاد بالاستقالة الجماعية"، وهو ما حدث بالفعل بإعلان هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، ودعوته أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، واعتبار كل الفريق الإداري والفني مستقيلا.
المصدر
الجزيرة مباشر
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مصر
كأس الأمم الأفريقية
محمد صلاح
عمرو وردة
تحرش جنسي

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