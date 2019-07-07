صدمة وغضب جماهيري في مصر بعد الخروج من أمم أفريقيا
- برغم بكاء بعض الأطفال والفتيات في المدرجات لهزيمة الفريق، فقد كان رد فعل غالبية الجمهور الغاضب ممزوجا بالتشفي في هزيمة الفريق، وهي ظاهرة أرجعها بعضهم لأسباب تتعلق بعشوائية اللعب وآخرون لـ"الهزيمة تليق بفريق المتحرشين"، وانتقل التشفي لمواقع التواصل.
- برغم ترحيب عدد من الجماهير باللاعب "عمرو وردة" المتهم بالتحرش، فور نزوله المباراة، فقد هاجمته فتيات بعنف وهتفن فور نزوله "يا متحرش". ثم هاجمه الجمهور كله عقب هزيمة الفريق وتحدث بعضهم عن "غضب الله علي الفريق"، وأبدت فتيات هاجمن التحرش بعنف، سعادتهن بارتباط نزوله بخسارة الفريق.
عشان اللي قالوا ان الجمهور هيّص لعمرو وردة لما اتقال اسمه..انا وصحابي هيصناله برضو بطريقتنا😌 pic.twitter.com/k7cZ6tgBBX— Menna (@iMennaaa) July 6, 2019
- قطاع عريض من المصريين، داخل الملعب وخارجه، أرجعوا خسارة منتخبهم ليس فقط لسوء أداء الفريق منذ بداية البطولة ولكن لسبب أخلاقي يعلق بالعفو عن لاعب "متحرش" وإشراكه في المباراة.
تستاهلوا يا متحرشين.. نكدتوا علينا الله ينكد عليكم.. انتم ماتستاهلوش تشيلوا اسم مصر.. مصر انظف من كده بكثير #مصر_جنوب_افريقيا #منتخب_المتحرشين— Rasha Abdulla (@RashaAbdulla) July 6, 2019
- مصريون أرجعوا سبب الخسارة أيضا إلى "الفساد الرياضي والأخلاقي، وتحجيم الدور السياسي المحتمل لمشجعي الكرة".
لما يبقى عندنا اتحاد كورة مهمته تحسين وضع الرياضة، والفوز بالبطولات ممكن ننتظر نتايج مختلفة، لكن طول ما مهمة الاتحاد هي تحجيم الدور السياسي المحتمل لمشجعي الكورة، والإسترزاق في المقابل، حنفضل ناخد على قفانا، ولو... https://t.co/FjMOosGz0c— Hisham Kassem (@hishamkassem) July 6, 2019
الفساد الإداري، متمثلا في سوء اختيار المجموعة التي تمثل مصر في هذه البطولة.— عمار علي حسن (@ammaralihassan) July 6, 2019
الفساد الأخلاقي حين يتم الدفاع عن لاعب ارتكب خطأ جسيما.
الفساد التكتيكي من خلال مدرب سيء لا يحسن إدارة المباراة.
من الطبيعي مع هذا الفساد الثلاثي أن نخرج مبكرا، وبهذه الطريقة.
- رغم توقع كثير من النقاد الرياضيين والجمهور ألا يستمر الفريق المصري حتى الأدوار النهائية بسبب ضعف مستواه، فقد أغضبهم الإصرار على مشاركة اللاعب عمرو وردة المتهم بالتحرش في المباراة بعد العفو عنه.
عشان اللي قالوا ان الجمهور هيّص لعمرو وردة لما اتقال اسمه..انا وصحابي هيصناله برضو بطريقتنا😌 pic.twitter.com/k7cZ6tgBBX— Menna (@iMennaaa) July 6, 2019
وعتدما توقف مفعول بركة دعاء الوالدين، انكشفنا، معلش يا مصر ولا عزاء للمتحرشين ومن يناصرهم.— Khaled Mansour (@K_Mansour_) July 6, 2019
- نقاد وإعلاميون ورجال أعمال طالبوا بمحاسبة المسؤول عن الهزيمة.
المسؤول الأول عن الأخفاق هو أبو ريده و مجلسه و من بعدهم المدرب الفاشل.. مطلوب اليوم أستقالتهم خلص الكلام— khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) July 6, 2019
من طول ما مفيش حساب على الهزيمة مفيش فايدة مستقبلا ...— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 6, 2019
اوعى حد يقولى انه انصدم او انها مفاجاه كان باين المستوى من الاول احنا اللي بس كنا بنساند وبندعى . لكن الكوره في النهايه عرق ولياقه ولعيبه ملتزمه لازم حد يتحاسب لازم حد يتحاسب لازم حد يتحاسب— Amr Adib (@Amradib) July 6, 2019
- الناقد الرياضي المصري علاء صادق أرجع الهزيمة إلى ما أسماه "الفساد الذي يسيطر على الكرة المصرية منذ فترة".
July 6, 2019
- ناشطون هاجموا النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لمساندته اللاعب وردة، قائلين إنها "وصمة عار في تاريخه".
وصمة عار بتاريخ محمد صلاح لمساندته لمتحرش #منتخب_المتحرشين pic.twitter.com/HJ8oInPZnZ— lucha (@Sadei31156007) July 6, 2019
- مسؤول في اتحاد الكرة المصري، رفض ذكر اسمه، قال للجزيرة مباشر فور نهاية المباراة إنه يتوقع أن يكون الاتحاد "هو كبش الفداء"، وبالفعل عقب المباراة قالت صحيفة "اليوم السابع" القريبة من جهاز المخابرات إن "جهات سيادية ستبدأ التحقيق في ملفات فساد اتحاد الكرة".
جهات سيادية تبدأ التحقيق فى ملفات فساد اتحاد الكرةhttps://t.co/gq7RqpsnZL#مصر_جنوب_افريقيا#EGYRSA#امم_افريقيا_2019#ThePharaohs#CAN2019— اليوم السابع (@youm7) July 6, 2019
- المسؤول أبلغ الجزيرة مباشر بأن "تعليمات عليا صدرت (لمجلس إدارة) الاتحاد بالاستقالة الجماعية"، وهو ما حدث بالفعل بإعلان هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، ودعوته أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، واعتبار كل الفريق الإداري والفني مستقيلا.
July 7, 2019