صدمة للركاب.. أفعى بدلا من الكمامة داخل حافلة بريطانية (فيديو)

وذكرت امرأة كانت ضمن ركاب الحافلة، أنها اعتقدت أن الرجل كان يضع "قناعا غير تقليدي" لتغطية أنفه وفمه ضمن إجراءات الوقاية من كورونا، قبل أن تلاحظ الأفعى وهي تتحرك.

وقالت إنها وجدت الحادث "مضحكًا حقًا" وأن الحيوان لا يبدو أنه يزعج أيًا من رفاقها الركاب.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات وصور للرجل بقناع الأفعى، وهو يجلس على مقعد في الحافلة دون كمامة، بينما يلتف المخلوق الضخم على وجهه وحول عنقه، مما اعتبره البعض تهكمًا على قيود كورونا.

This guy was spotted using his snake as a face mask on a bus into today...each to their own and all that 🤣🐍



Credit - Alison Jones / Swinton People pic.twitter.com/hX2F8RWYvw