صدمة في الجزائر بعد حكم نافذ بالسجن على الصحفي خالد درارني
ووصف الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوفر دولوار الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة سيدي محمد بالاضطهاد مضيفا أن ماقام به القضاء الجزائري تجاه الصحفي خالد درارني سيجعله رمزا للتعبئة العالمية.
صحفيون ومناضلون ينظمون وقفة تضامنية مع خالد درارني أمام محكمة سيدي امحمدPosted by Hamdi Baala on Monday, 10 August 2020
وعلق الصحفي في جريدة الخبر محمد سيدمو قائلا: " يا إلهي ماذا سنحكي لأولادنا عن هذا الزمن الأغبر" بالمقابل كتب أستاذ الإعلام والإتصال بجامعة الجزائر رضوان بوجمعة أن جهاز القضاء أكبر و أقدم سجين في الجزائر .
واعتقل درارني في مارس/ آذار الماضي خلال تغطيته لمسيرات الحراك الشعبي وتُوبع بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح و المساس بالوحدة الوطنية.
THREAD La justice algérienne vient de condamner le journaliste Khaled Drareni à une peine de trois ans de prison ferme. Cette décision soulève le cœur et l’esprit par son caractère arbitraire, absurde et violent. #FreeKhaled #Freekhaleddrareni pic.twitter.com/oE3YB5wchB— Christophe Deloire (@cdeloire) August 10, 2020
وخالد درارني (40 سنة) هو مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.
كما أنه الصحفي الذي تمكن من انتزاع الاعتراف الشهير من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حوار صحفي خلال زيارته إلى الجزائر عام 2017، بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر. وبات درارني رمزاً للنضال لحرية الصحافة بعد اعتقاله.
لم يكن بيد القاضية إلا تأييد حكم تبون الذي نطق به في حق خالد عبر التلفزيون. الحرية للقضاء والجزائر، أما خالد فحر رغما عنكم.Posted by Nadjib Belhimer on Monday, 10 August 2020
جهاز القضاء أكبر و اقدم سجين في الجزائر ...Posted by Redouane Boudjema on Monday, 10 August 2020
هل تعلمون لماذا سيسجن خالد؟ لأنه نشر بيان البديل الديمقراطي وتدخل على قنوات.. يا إلهي ماذا سنحكي لأولادنا عن هذا الزمن الأغبرPosted by Mohamed Sidoummou on Monday, 10 August 2020
#الصدمة_الفضيحة_العار_الحقرة_الظلم الحكم على الصحفي خالد درارني بثلاثة سنوات حبس بتهمة ممارسة الصحافة فيه استفزاز...Posted by Hafid Derradji - حفيظ دراجي on Monday, 10 August 2020
3 ans ferme pour le journaliste Khaled Drareni. Une ignominie ! Même sous le régime scelerat de Bouteflika, les journalistes ne prenaient pas pour ce tarif.Posted by Farid Alilat on Monday, 10 August 2020
يقولون ان خالد سجن ثلاثة سنوات بسبب تذكرة سفر للمشاركة في ندوة ومشاركة برايه في قناة اجنبية! سجن خالد لانه صحفي مهني ولم يقبل ارجل الشمايتPosted by Zhour Chenouf on Monday, 10 August 2020
إنه إعدام سياسي للصحافة....اليوم تم الدوس على كل الهوامش التي حاولنا إيجادها للصحافة او محاولة ستر عورتها....إنها رسالة لنوع الاعلام المطلوب في " الجزائر الجديدة ".Posted by Redouane Red Boussag on Monday, 10 August 2020