صدقت نبوءة عبدالرحيم الحويطي.. السلطات السعودية تقتله وتتهمه بحيازة أسلحة
وفي مقطع فيديو متداول، وثّق الحويطي -قبيل مقتله- الحضور المكثف لدوريات الشرطة في محيط منزله، وقال إن هذه الدوريات مختصة بالتعامل مع فئة "غير المتعاون" مع مسؤولي "مشروع نيوم"، الذي بدأه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكتوبر/تشرين الأول 2017.
أمن الدولة :— صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) April 15, 2020
- وفاة أحد المطلوبين لدى القبض عليه بمنطقة تبوك ومبادرته بإطلاق النار على رجال الأمن
- المطلوب يدعى عبدالرحيم بن أحمد محمود أبوطقيقة الحويطي (سعودي) أطلق النار على رجال الأمن ما نتج عنه إصابة اثنين منهمhttps://t.co/6SErAf0LS7 pic.twitter.com/MVTZOtNmnJ
واتهم الحويطي في سلسلة فيديوهات ممارسة السلطات السعودية ما أسماه "إرهاب الدولة" بحق أبناء الحويطات، لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم ومنازلهم بالقوة.
هذا وتدخل قرية الخريبة (موطن الحويطي) وقرية شرمة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع "نيوم".
وخلال الفيديو يظهر حوار بين الحويطي وقائد القوة المنوطة بإجلاء وتهجير أهالي الخريبة، العقيد عبد الله سعد الربيع، يكذّب فيه الحويطي ادعاءات السلطات السعودية أن إخلاء المنطقة بمحض إرادة سكانها.
ودفع الحويطي حياته ثمنًا لتمسكه بمنزله وعدم تركه من أجل مشروع ولي العهد، وصدقت نبوءته التي سجلها في أحد مقاطع الفيديو إذ قال "أنا لا أستغرب أن يقتلوني في بيتي الآن، ثم يُلقون في بيتي سلاحًا -كما يجري في مصر- ويتهمونني بالإرهاب".
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة الحويطي على نطاق واسع.
عند الله تجتمع الخصوم ... الحمدلله يوم وثق كلامه بالفيديو وسبحان الله مثل ما قال بيقتلوني وبيحطون سلاح عندي ويقولون عني ارهابي ... الا لعنه الله على سلمان وبن سلمان ومن قتل الشهيد عبدالرحيم الحويطي والقائمين على الصحيفة الاقتصادية pic.twitter.com/J2unqbYhYC— M. A. M (@MAM52179111) April 15, 2020
وكأن المواطن عبدالرحيم يصف حاله الآن عند الله سبحانه..— على وين؟ (@alawain2030) April 13, 2020
طربان ومكيّف وصدري فسيحي
والمرجلة يطرب لها من سمعها#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/7lswREarRt
AbdulRahman AlHawiti who refused to leave his house and let the regime build #Neom2030 was killed by #Saudi security forces.— جيش الأبابيل الإلكتروني (@ababilelecarmy) April 14, 2020
His house also got destroyed!
This is how the Saudi regime acts with his nation. #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/VstzyiKnNt
A man who put out video saying he didn’t want to move from his house was shot dead by #Saudi security forces.— Salma AlNafjan (@SalmaAlNafjan) April 14, 2020
They kill people to build cities, this is their civilization.#عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/QOu9Eeb0Q8
#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي— MR. X (@xroads90) April 13, 2020
Does moderate Islam includes forced displacement pic.twitter.com/BgXHF4OKcY
وكأن المواطن عبدالرحيم يصف حاله الآن عند الله سبحانه..— على وين؟ (@alawain2030) April 13, 2020
طربان ومكيّف وصدري فسيحي
والمرجلة يطرب لها من سمعها#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/7lswREarRt
محمد بن سلمان ....— بوغانم (@hassanalishaq37) April 13, 2020
قتل جمال خاشقجي بسبب قلمه
قتل عبدالرحيم الحويطي بسبب ارضه
فهل هناك جاهل سيقول بأن سلمان حامي للدين..؟؟#الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/SLFXi0dtsT
قتلوه لأنه حُر رفض التهجير وسلبه بيته وأرضه وحلاله ، هذه رسالة لكل سعودي يقول نحن في أمن وأمان غداً يأتي دورك ، في المهلكة الفقير يقتل ويُنهب والغني يُعتقل في الريتز ويشتري حياته بالتنازل عن ثروته .#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/fokTd1FeIt— عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) April 13, 2020
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