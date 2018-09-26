أمريكا
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 18:26

صحيفة: واشنطن تسحب أنظمة صواريخ من الشرق الأوسط

صورة أرشيفية لصواريخ باتريوت أمريكية في الكويت
غيتي
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن الولايات المتحدة ستسحب بعض البطاريات المضادة للطائرات والصواريخ من الشرق الأوسط.
التفاصيل
  • ذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية ستسحب الأنظمة الصاروخية من المنطقة الشهر المقبل.
  • أضافت أن واشنطن ستسحب أربعة أنظمة صواريخ باتريوت من الأردن والكويت والبحرين.
  • أوضحت الصحيفة أنه سيتم سحب نظامين من الكويت وواحد من الأردن وآخر من البحرين.
  • يأتي القرار وسط تبادل التصريحات العدائية بين إيران والولايات المتحدة.
  • قالت الصحيفة إن الخطوة تشير إلى تحول التركيز عن الصراعات القائمة منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط وأفغانستان.
  • نظم باتريوت هي نظم صاروخية متحركة قادرة على إسقاط الصواريخ والطائرات.
تعليق كويتي
  • قال بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن القرار هو إجراء داخلي روتيني.
  • أضاف البيان أن هذا الإجراء "يخضع لتقدير القوات الأمريكية وبالتنسيق مع الجيش الكويتي".
  • أوضح البيان أن "ما سيتم سحبه مخصص لتأمين الحماية للقوات الأمريكية".
  • أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن "منظومة الباتريوت الكويتية، وبشكل مستقل، تؤمن الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية لدولة الكويت".
المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
صواريخ باتريوت
الجيش الأمريكي
الشرق الأوسط
الكويت
البحرين
الأردن

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